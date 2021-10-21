據教育部統計，去年全年霸凌通報達1022件、創下近年新高，主要為肢體霸凌、言語霸凌，而去年列為納入通報的「網路霸凌」也有121件，據兒福聯盟今天公布「2021台灣兒少網路社交焦慮與網路霸凌經驗調查」，發現有21.1％的兒少曾遭網路霸凌，但遭霸凌的兒少中僅有22.4％有告訴師長。

調查發現，不願意告訴家長或老師的原因主要為「講了也沒用」、「怕越處理越糟」、「認為自己可以解決」、「怕被報復或被排擠」及「怕家人擔心」；而遭網路霸凌的兒少中多數會「感到生氣憤怒」、「覺得傷心沮喪」、「覺得慌張焦慮」也有26％的兒少反映「想要傷害自己」。

教育部學生事務及特殊教育司司長吳林輝表示，去年的通報增加主要是因為調整通報類別，也請各校要積極通報以利教育部掌握各縣市狀況，至於兒盟調查發現僅有2成遭網路霸凌兒少願意向師長尋求協助，但目前也向學校宣導，可以多留意學生在網路留言狀況，希望也能主動掌握與關心。

兒盟執行長白麗芳則說，教育部霸凌通報量上升，主要是減少黑數，雖然成立霸凌的比率仍偏低，但即使不成案也要幫助通報的個案，也要做好後續的追蹤。

該調查為今年6月2日至6月18日透過網路調查，共收到1175份有效問卷。

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