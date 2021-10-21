女星林采緹擁有甜美臉蛋和前凸後翹的魔鬼身材，加上她當年以Cosplay漫畫人物「蛇姬」爆紅，而身為性感女神的林采緹，今（21日）則曬出現身街頭的生活照，她感性寫下心情小語，不過有部分網友則把焦點放在林采緹的超胸上圍，畫面讓人眼睛大吃冰淇淋。

不吝嗇分享生活大小事的林采緹，今下午在IG曬出現身街頭的生活照，對著鏡頭露出淡淡微笑的林采緹，以淡紫色細肩帶無袖上衣搭配牛仔褲入鏡，穿搭休閒又有型，不過吸睛的莫過於，林采緹的E級美胸快撐爆貼身小背心，豐滿雙峰、蠻腰的S身材曲線讓人看傻眼。

林采緹也感性寫下：「天氣終於開始轉涼 一年就這樣又過去 這個季節會感到特別幸福 卻也顯得格外的悲傷 溫度裡總是藏著記憶 季節裡總是守著回憶」，網友則紛紛留言直呼：「好美」、「好瘦喔」、「這個衣服想逼死誰」、「美呆了」。

模特兒出身的林采緹因在動漫祭cosplay《海賊王》的蛇姬一角爆紅，擁天使臉孔、魔鬼身材的她，是著名的女神代表，不過林采緹情路不順，在2018年與胡睿兒奉子成婚，後來胡睿兒爆發夜店撿屍事件，夫妻最後在2020年3月簽字離婚，結束一年半的短命婚姻，恢復單身的林采緹走過婚變低潮，現在她積極重新出發，而林采緹現在則把生活重心放在工作和兒子上，對戀情則抱持順其自然的態度。