范少勳與王淨劇中可愛互動像一家人。（Netflix提供）

影集版《比悲傷更悲傷的故事》搶先與觀眾分享7大看點，包括生死糾葛的悲催愛情、生離死別的親情恩怨、金獎級演員的催淚演技、新銳導演的細膩詮釋、攝影美術強力打造精緻百萬落日千萬場景、最成功的韓國IP翻拍與改編等，要讓大家看一集哭一次，觀眾要做好準備。

范少勳與王淨劇中的愛情很悲催。（Netflix提供）

首先是生死糾葛的悲催愛情，影集版《比悲傷》以10 集篇幅重新細膩刻畫眾角色愛怨情牽：包括「張哲凱 K」與「宋媛媛Cream」從相知相遇的趣味、被迫分離的眷戀、到生死難忘的虐心愛情

王淨劇中許多哭戲。（Netflix提供）

王柏傑（左）與白潤音對戲。（Netflix提供）

王柏傑劇中和邵雨薇有感情戲。（Netflix提供）

全新人物線霸道傲嬌男「主管柏瀚」遇上傻白甜「單親媽安安」從搞笑對立到冰山解封的往返糾結，更牽扯一段巨星生死要脅的秘密戀情；悲傷史上最坎坷牙醫祐賢與攝影師辛蒂從相識到相愛相殺，這次不僅有情慾糾葛還另有幕後黑手，更與「張哲凱 K」與「宋媛媛Cream」有著不為人知的生死密約。

姚以緹（左）和曾少宗劇中擦出火花。（Netflix提供）

曾少宗劇中飾演牙醫。（Netflix提供）

第二是生離死別的親情恩怨。影集版《比悲傷》深刻描繪主角們親子情面臨生離死別的磨難，單單哲凱與媛媛家長都是金獎級，金馬獎最佳女配角張詩盈飾演張媽、金鐘獎入圍最佳男配角吳昆達飾演張爸、金馬獎入圍最佳女配角陳雪甄試演宋姑姑，幾場揮別分離對手戲絕對淚水暴走

姚以緹和曾少宗劇中擦出火花。（Netflix提供）

全新故事線「單親媽安安」與生病「兒子可樂」母子情既溫馨又可愛，「霸道柏瀚」亂入追求更增添浪漫趣味，最終濃情更與「哲凱媛媛家長們」形成強烈對比；新出現的祐賢牙醫院長父親，父子對立亦成為悲歡離合的導火線。

第三是金獎級實力派偶像演員的催淚演技。監製林孝謙讚賞今年入圍金馬獎最佳女主角的王淨，「當王淨在隧道裏哭喊，感覺媛媛恍若隔世又出現」。編劇呂安弦讚賞金馬最佳新演員范少勳，「表現出全然不同跨度與細膩的K」。

第四是新銳導演謝沛如細膩女性觀點詮釋，林孝謙讚賞獲金馬國際影評人費比西獎肯定《大餓》導演謝沛如，讓影集有不同角度詮釋：「影集版是翻拍再翻拍，很多空間也多限制，沛如依然創造出她獨特火花，讓觀眾看到動人親情、真實眼淚。」

呂安弦很認同：「她是情感豐沛的導演，可以調動演員的情緒在攝影機前給出自己所有情緒的表演。」不僅主角們出色，包括袁艾菲、蔡嘉茵、馬念先、李冠毅、安哲、邱志宇、王可元、陳妤、A-Lin…等跨刀演出。

第五是總製作預算破億規模的精緻製作。為打造更精緻《比悲傷》影集，劇組此次不僅環島取景拍攝上百場景，單單為兩組男女主角安排極緻美景「天空之鏡」，特與颱風賽跑遠征台南與墾丁與多處網紅景點，劇組戲稱「耗資百萬級海濱落日」。

更耗資千萬特別打造主角們主場景，包括在陽明山美軍宿舍搭建哲凱與媛媛兩人小窩，天母公寓陳設安安與可樂的母子居，關渡老房裝潢柏瀚的藝術家小屋，內湖空工廠裝修天后A-Lin所屬的豪華E-shine唱片公司，還借用陶喆御用錄音室拍攝錄音對手戲。

第六是《比悲傷》是第一齣韓國電影IP最成功改編電影並改編為影集的作品，不僅電影全球票房創下近50億台幣佳績，影集版亦是Netflix全球獨家在超過190 個國家與地區播出。

第七是影迷可以一次一口氣看完10集《比悲傷》，一次哭到爽。因為《比悲傷更悲傷的故事》影集版於10月22日在Netflix播出是一次上架全10集，直接滿足觀眾追劇期待，不需每星期等後續等到天荒地老。

電影暨影集版監製莊淳淳請觀眾準備好紙巾：「10集的哭點滿滿，絶對可以讓大家盡情發洩！」」監製林孝謙也信心滿滿：「要讓大家看一集哭一次，觀眾要做好準備。」