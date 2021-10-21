新北市第7選區（土城、樹林、三峽、鶯歌區）市議員選區又1人表態參選，曾參選過上屆市議員選舉的曾進益上次以些微票差落敗，這次再度獲民進黨提名參選。曾進益表示，上屆落選有很多婉惜之處，但也希望秉持初衷，繼續服務，雖然民進黨中央年底可能全面中生代接班，但仍讓外界有政治分贓、利益糾葛、家族壟斷的印象，希望參選後，讓年輕人未來走的路更穩健，

曾進益說，他長期在地方服務、有完整的黨政經歷，上屆市議員選舉隨以305票差落敗，但仍打出漂亮一戰，獲得1.6萬多票，相信多年來在基層的服務和經營有受到民眾肯定。57歲的他挺身參選，不是要排斥年輕人接班，他認為，基層要有懂得經營新媒體的E世代，也需要有在地方服務，擔任過多年民意代表，也擔任過國會助理，從水溝路燈，到中央立法程序都了解的人。

曾進益說，他這3年來開設「小巨人服務工作室」，持續傾聽民意，未曾放棄任何一次服務民眾的機會，獲得許多鼓勵、建議和批評，許多支持者也希望他繼續出來參選，因此希望秉持著永不放棄的人生座右銘，投入民進黨的市議員黨內初選。

據了解，新北市第7選區市議員選舉有不少新人投入選戰，像是前交通部長林佳龍子弟兵卓冠廷、三峽廣行宮主委黃騰霆等人都紛紛宣布參選，民進黨內初選競爭激烈，但國民黨是否有新人參戰仍是未知數。

地方人士透露，曾進益曾任立委吳琪銘服務處主任，上屆選舉打著吳琪銘接班名號參選，在土城吸引最多得票，但這屆議員選舉吳琪銘力拱現任服務處主任、市議員彭成龍兒子彭一書參選，彭成龍上屆已在土城狂掃1.4萬多票，曾上屆的支持者選票恐轉往彭身上，且卓冠廷也夾帶著高人氣參選，屆時曾在黨內初選7搶6恐難勝出。