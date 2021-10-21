搜救人員於距離事發地點18公里遠（紅點處），發現最後一名失蹤者8歲劉姓女童遺體。（新北市消防局提供）

新北市消防局今（21）日持續搜救虎豹潭失蹤8歲劉姓女童，下午3時50分許，搜救現場傳出尋獲劉姓女童，經確認，在距離案發地18公里外的坪安潭營地對面，尋獲1具女童遺體，隨後已送北市萬芳醫院，並通知家屬前往醫院指認，為虎豹潭搜救行動畫下句點。

虎豹潭搜救行動終於落幕，21日下午順利尋獲8歲劉姓女童遺體。圖為今日搜救畫面。（新北市消防局提供）

新北市消防局消防局今日上午7時於市府壽山宮市府前進指揮所暨坪林虎寮潭前進指揮站同步進行勤前教育，本日搜救能量總計共動員414人、6隻搜救犬及18艇，包含消防、義消、民間救難團體等專業人員，搜索區域從雙溪梳子壩至坪林虎寮潭，針對13個搜索區段，盤點32處重點搜救水域(含河道彎折處與緩流區)。

搜索策略採空巡、岸巡、船巡，更提醒岸巡人員特別加強草叢、樹叢、泥濘區之搜索，並於六和橋至畚箕湖間、黑龍潭至烏嘴長潭河岸草叢各搭配2組犬隊強力搜索，注意有無屍臭氣味，並持續運用空拍機5組、水下攝影機3具、魚探機2組進行空照及水下深潭搜索，並申請空勤總隊協助空巡。

新北市政府消防局黃德清局長強調，從案發到現在已經超過112小時，連日來北勢溪水持續下降，評估失蹤者可能卡在草叢、樹叢間，今天特別針對河床上及周邊草叢、樹叢結合搜救犬進行氣味軌跡追蹤並以人鍊進行地毯式搜索，同時動員雙溪、坪林區公所清潔隊進行開路除草共同協尋。