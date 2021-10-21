國民黨中央。（趙婉淳攝）

民進黨高雄立委許智傑原本要為城中城與陳柏惟舉辦祈福會，後稱臨時有狀況而取消，國民黨發言人江怡臻今天質疑，「臨時有狀況」到底是什麼狀況？她批評，綠營高雄民代根本不把因為大火死去的市民放在心上，反而藉機操作反罷免陳柏惟，讓大家發現民進黨有更多不適任立委，眼裡只有滿滿的政治利益，不見悲天憫人之心，簡直就是民進黨的新三寶。

江怡臻指出，民進黨動員全黨挺陳柏惟一人，做法卻如此荒腔走板，根本不是真心相挺，讓陳柏惟罷免案徒惹更多爭議。無論是許智傑辦祈福兼挺陳柏惟，或是邱議瑩在搶救高雄大火之際發文挺陳柏惟，都是把受傷死亡的高雄市民，當作救罷免選情的工具。許智傑如此荒唐的做法，既不尊重家屬和高雄市民，更對不起口口聲聲捍衛的民主精神，真的是民進黨豬隊友。

江怡臻表示，城中城案只應考慮如何照顧罹難的同胞及如何提供後續的協助，並應該嚴正思考未來該如何預防，但同屬高雄的民進黨立委趙天麟除了持續宣傳挺陳柏惟，更跑出來護航高雄市政府的施政，怪中央政府、怪在野黨立委，就是不懂檢討自己。

江怡臻指出，罷免一個不適任的立委陳柏惟，卻讓我們看見更多不適任且無心問政的立委，許智傑、邱議瑩與趙天麟已經變成民進黨的新三寶。也請陳柏惟應好好面對自己為什麼被罷免的原因、用心反省，不要在罷免前大打悲情牌、依附民進黨，用黨意對抗民意來試圖轉移焦點，這麼做只會讓選民更堅定地站出來把失職、不適任的立委給罷免下台。