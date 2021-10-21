東卯山黑熊第2次受困救傷，經過特生中心9個月照養，已逐漸康復，農委會林務局19日召開專家學者會議，研商後續處置方案，與會專家初步達成共識，黑熊狀況良好，但為避免再發生人熊衝突或滋擾事件，應盤點遠離部落的山林區域，在兼顧人、熊安全的前提下，朝野放方向準備，努力讓黑熊得以返回山林。

東卯山黑熊因原頸圈編號為M16711而被暱稱為711，2020年中秋節誤中農民防山豬用套索陷阱，同年12月初傷癒野放至牠的原棲息地「雪山坑溪野生動物重要棲息環境」。

然而12月16日起，711便一路往淺山果園與聚落移動，進入原先設定的電子圍籬範圍，東勢林區管理處隨即展開驅離行動， 711仍在12月下旬、2021年1月密集於苗栗麻必浩部落及台中桃山部落不同果園間活動，滋擾4處果園，甚至進入農舍，翻找冰箱、櫥櫃，食用農民儲備食物及狗糧，也入侵雞舍吃雞和雞飼料，引發居民擔憂人身安全，驅離行動強度一再提升。

1月23日卻發現711再度受困於一處竹林內的陷阱，立即展開救援，並移至特生中心低海拔試驗站照養。

林務局表示，為了讓711有再次重返山林的機會，第二次療養期間，由特有生物研究保育中心野生動物急救站細心處理711左前掌部傷口，由於本次傷口位置位於掌部關節處，影響血流導致掌部缺血，部分組織壞死，為保留絕大多數的左前肢皮膚及肌肉，以較密集清創的方式保守治療，因此本次傷勢復原期較第一次長。

林務局指出，由於711可能是我國首例與人類聚落產生「人熊高度接觸」的台灣黑熊，為維持711對人類的警戒，於特有生物研究保育中心低海拔試驗站照養期間，團隊人員均避免過多接觸，並密切觀察711與外界互動的反應，詳實記錄，也避免給予狗糧、熊料等可能加強牠與人為環境連結的食物，以自然野果搭配蔬菜為主。

林務局說明，由於去年野放時711對於鄰近桃山部落、麻必浩部落地區曾有滋擾行為，本次野放評估作業更加謹慎，事先參考國外文獻及近期數起台灣黑熊野放累積之經驗，制定「台灣黑熊野放評估標準」，並由東勢林區管理處於10月份發放超過百份問卷，針對大雪山國家森林遊樂區及雪霸國家公園周遭聚落進行訪問，以了解在地居民對黑熊保育以及與黑熊共存的態度，超過半數居民贊成讓牠重返山林，其中七成左右不希望再野放回離聚落較近的原棲地。

在19日的評估會議，林務局邀請多位專家學者及相關單位針對711生理健康狀態、野外存活能力、在圈養環境及野外與人互動關係等項目逐一討論後，一致認為711復原良好，已恢復野外生存必須之攀爬、移動等技能，且對人類的反應仍屬警戒。

惟野放的首要顧慮在於如何避免牠再次造訪農舍或農地，造成滋擾，以顧及居民及熊隻安全。因此會中達成共識，朝野放方向準備，林務局將盤點適合黑熊棲息的地點，評估該地食物資源豐度、與聚落距離、獵捕行為、後續監測可及性、後續驅趕、捕捉配套措施，及當地居民對黑熊野放的接受程度等，並會同專家學者再評估，確有合適地點，即會執行野放。

林務局強調，山村居民的安全及態度是熊隻野放非常重要的考量因素，因此將會在現有適合黑熊棲息的區域內盤點與部落距離遠、人為干擾低的地點，亦將訪調周遭居民，加強宣導遇熊安全措施，野放前會幫711繫上新的衛星發報器追蹤其活動路線，並利用最新的「電子圍籬」技術，設定未來若熊再度靠近社區或果園時的即時通報，以利掌握其行蹤。

林管處也將預先規劃配套措施，先行研擬後續驅趕、捕捉的方式，視情況立即應變，降低人熊衝突發生的可能性。

林務局也再次提醒民眾，若發現黑熊，先不要恐慌，因山區本就是台灣黑熊活動的範圍，多數時候黑熊會自動避開人為活動頻繁的區域。民眾可先通報各地林管處或打1999向地方政府通報；若遇有疑似台灣黑熊危害農作時，也請勿私設陷阱，可立即通報地方縣市政府或林管處協助防治，並多利用電圍網及精準式陷阱防治野生動物危害，以減少對動物的傷害或誤捕瀕危動物。