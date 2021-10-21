湘台會由湖南省副省長何報翔主持，湖南省委副書記、湖南省省長毛偉代表主辦方致開幕辭。

嘉賓中大陸國台辦副主任龍明彪致辭中提到龍明彪指出，湘台歷史淵源深厚，交流交往廣泛，合作基礎扎實，相信各項活動的舉辦，將有力促進湘台交流合作，融合發展。國台辦將一如既往大力支持湖南對台灣人民的支持，希望台商台企更多關注湖南、造訪湖南、投資湖南，在三湘大地發掘商機、紮根發展。我們堅持“和平統一、一國兩制”的基本方針，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅定推動兩岸關係和平發展、融合發展。

因為全球疫情影響許多的台灣嘉賓致辭都已影音的形式，台灣兩岸企業家峰會理事長劉兆玄：本屆大會具有特殊重要意義。遺憾由於新冠疫情的原因，無法來長沙參會，這裡通過視頻的方式代表兩岸企業家峰會臺灣方面，對這一次湘台經貿文化交流合作會表示祝賀。湘台經貿文化交流合作會已連續舉辦十五屆，成為中國中部地區首要的兩岸經貿合作平臺。本屆大會讓台湘兩地產業人士、專家學者共聚一堂，集思廣益，共同商量未來發展之道，對雙方如何順應新變局，融入新格局，把握新機遇，具有特殊重要意義。

本次大會共有簽約成果項目35個，投資總額人民幣91.5億元，現場共有18個重大專案和3個戰略框架合作協定簽約，投資總額人民幣38.9億元。

大陸國台辦副主任龍明彪。(圖／張厚煒)

湖南省副省長何報翔。(圖／張厚煒)