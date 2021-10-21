振興五倍券開始消費，7-ELEVEN振興經濟再加碼，購買振興福袋3000、5000元面額，取消限制紙本五倍券，引來PTT鄉民與網路討論。統一超商表示，振興福袋為短期限量的行銷活動，與振興隨取卡是不同的商品。

爭取五倍券的商機，7-ELEVEN加碼優惠，限量預購「振興福袋」，共有3000／5000元兩種優惠套組，不限支付工具皆可購買，免登記、免抽獎，最高加碼回饋36％，登錄序號再抽iPhone 13乙台。

但是引起較早購買振興隨取卡的民眾的不滿，PTT上有網友指出，「我就是用紙本券買5000的白癡，下次再買任何一張7-11出的福袋隨取卡啥碗粿的我就剁手」。

統一超商回應，振興隨取卡優惠組限紙本五倍券購買，提供1000／2000／3000／5000元四種面額，不限額供民眾選購，最低僅需購買1000元的振興隨取卡優惠組即可參加抽獎活動。

振興福袋則販售3000／5000元兩種面額，限量各4萬組，售完為止，為短期限量行銷活動。振興隨取卡優惠組與振興福袋為兩款不同商品，若消費者有疑問可致電客服中心取得進一步協助。