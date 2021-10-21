台北市白晝之夜原以藝術參與、漏夜狂歡為號召，今年受疫情影響轉為線上舉辦，花費卻只少2140元，總額仍要1100餘萬。台北市議員王鴻薇21日批評，台北市長柯文哲自稱省錢市長，卻以「文化之名行燒錢之實」。文化局長蔡宗雄說，活動取消雖能省下4、500萬，但轉為線上能成為具實驗性的國際示範。

台北市議會今排定教育部門質詢，王鴻薇指出，白晝之夜原規畫27組表演節目、20組視覺作品、8組白晝活動等，總經費達1103萬，但活動轉為線上後，實體部分僅號召北市藝文場館提供特殊展演，活動則以架設網站放影片、線上互動等，但費用卻只少2140元，令人不解。

蔡宗雄回應，絕大部分的經費會用於藝術家作品和藝術家本身，本次合作也有要求藝術家因應疫情做出調整，這些費用在於藝術家最後呈現方式，不會因線上或實體而有差異。

王鴻薇指出，去年白晝之夜約有40萬人參與，今年實體活動僅有2萬人參加，雖然北市文化局號稱線上有高達42萬的瀏覽人次，實際上同時在線人數最高也只有1.3萬人，且42萬也不排除有重覆瀏覽的人。

「你們有沒有一點節約概念，難道錢都要花到極致嗎？」王鴻薇質疑，市府花千萬架設只能用半天的網站，搞不懂意義在哪，且活動討論度也極低，少數知道的民眾，也在各大社群留言痛批市府浪費錢、沒必要。蔡宗雄則回嘴「要找到負評不多啦」。

但她仍不滿認為，在疫情尚未平息之時，沒必要花大錢辦活動，不如縮小規模或延到明後年辦理，且接下來馬上要迎來台北燈節、聖誕活動及跨年晚會，加起來要燒掉1.3億，到時候如果又要限額、改線上，納稅人豈不又成冤大頭。

蔡宗雄則回覆，倘若市府不擁抱疫情帶來的挑戰，直接將活動取消，確實可省下4成經費，金額約落在400至500萬，但轉型為線上是頗具實驗性的國際示範，線上線下也都獲得好評。