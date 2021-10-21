邵庭變年收破億電商女帝！ 再開新火鍋店曝人生辛酸

邵庭近年轉戰電商市場，短短4年時間，晉升為年收破億的電商社長，她表示因最大檔是下月的雙11跟過年，所以僅保守粗估營業額比去年成長了1成。她最近和合夥人開火鍋店，店面投資千萬，場地120坪、有100個座位，目前正在試營運中，她坦言擔心疫情若再來，生意會受影響，「但我們還有個備案，線上也會賣火鍋鍋底，而且我們電商也有中央廚房的優勢。」

邵庭表示當初店名想了很久，最後才決定叫「涮辛酸」，「開始裝潢到試營運只有1個半月，最熱賣的當然還是麻辣鍋和酸菜白肉鍋，店名好像也滿符合現在的心境」，而因為疫情關係，她表示電商業績確實突發猛進，營業額目前已經破億，目標2億，前景一片看好，但她希望未來可以開更多實體店面，和消費者有更多互動。

女星邵庭愛吃鍋，把線上湯頭直接帶到實體店面。（POPOLA x nininono提供）

邵庭開火鍋店，也一圓以前想當高級服務生的美夢，「我年輕時從咖啡聽、運動酒吧、義式餐廳、甚至創意料理餐廳時薪350元的服務生都從事過，至少當了7、8年以上的時間。」她直指當服務生最重要的訣竅就是要記住每一位客人的喜好，現在她白天忙完工作，晚上就會親自到店裡坐鎮，1周至少去6天，自認是被演藝圈耽誤的服務生，「終於可以實現夢想」。

她2017年與攝影師丁先生結婚，因為養了很多寵物，事業又很忙碌，加上老公11月開始拍戲拍到過年，所以暫無做人計畫，有刻意避孕。但她話鋒一轉，這2個月忙著開店，最近準備年底電商最大檔雙11，每天只睡3小時，連白頭髮都長出來了，並透露壓力大除了猛吃，還會磨牙，現在睡覺都要帶咬合板。