佳和集團董事長翁茂鍾因案遭判刑1年確定後，獲准可易服社會勞動2196小時，他因與員警串通造假遭檢方撤銷，他不服提聲明異議，台灣高等法院認為行刑權時效已完成，檢方無法撤銷，檢抗告遭最高法院駁回確定。

不過，最高法院認為，本件因行刑權已完成不能再對翁執行原先的徒刑，但如果他能奉公守法，如實完成社會勞動時效就可以不用入監，但他欺騙檢察官結案，反而另案遭起訴一審判刑2年2月，如果定讞也只能入監。

最高法院說，表面上看翁茂鍾因法律規定不完備而獲益，但實際上卻得不償失，犯罪人應有所警惕，犯罪應依法受制裁，天經地義，千萬不能苟且玩法，以免弄巧成拙。

翁茂鍾因違反證券交易法等案件，經高院分別判刑6月、5月及2月，應執行有期徒刑1年，2011年10月24日判刑確定，由台南地檢署代執行，檢方核准易服社會勞動，原刑期366天折算應履行之社會勞動時數為2196小時。

2012年1月3日起算後，台南地檢署觀護人在同年10月30日以台南地檢署社會勞動工作日誌及易服社會勞動執行手冊為憑，認翁茂鍾已履行時數計2196小時，簽請結案。

後來，檢方認定翁的社會勞動內容、時數之公文書不實，台南地檢署在今年5月24日提起公訴，台南地方法院判刑2年2月；執行檢察官也撤銷翁的易服社會勞動處分。翁不服聲請異議。

高院認為，本案之行刑權時效在2018年間完成，但檢察官卻於今年5月28日及同年6月9日撤銷社會勞動、執行刑罰之指揮，因國家之行刑權已因時效消滅，檢察官執行處分遭撤銷，檢不服提抗告，最高法院駁回。