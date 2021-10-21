普悠瑪號罹難者家屬今日舉辦記者會痛批台鐵3大疑點(簡立欣攝)

今（21）日是台鐵普悠瑪號事故3周年，日前宜蘭地方法院卻只罰司機，台鐵官員全身而退。罹難者家屬今日舉辦記者會痛批台鐵3大疑點：提供車速跟時間假數據、車子有問題一開始就不該出車、隱匿普悠瑪原廠操作手冊：「好比現在我們買了一台車，煞車有問題，結果出事後問題居然都推到駕駛身上，台鐵現在就是這麼做！」

2019年10月21日台鐵普悠瑪號事故釀18死、291傷事故，但日前宜蘭地方法院判決只罰司機員尤振仲1人4年半，時任台鐵機務處副處長柳燦煌及綜合調度所長吳榮欽都無罪。

董家在此次事故有8名家屬過世，董家大女婿范銘浚今天在記者會以影片和數據詳細說明台鐵「3大罪狀」。

首先，當事故發生時行政院的調查報告指出，事故列車行駛到曲線半徑306的彎道因時速140公里而傾覆。傾覆點曲線半徑真的是306公尺嗎？判決書指出列車傾覆點是運安會報告所載里程k89＋251處，但協會查證影片發現誤差很大，列車進入彎道僅2秒就翻車。列車時速140公里每秒是前進38.8公尺，2秒只前進77.6公尺，而彎道的起點是k89＋073處加上77.6公尺，列車行駛在k89＋150公尺處就翻覆了。此處曲線半徑796公尺，列車時速要182公里以上才會傾覆。這裡可以從傾覆影片回推4.5秒。換句話說，台鐵提供車速跟時間，跟行車紀錄器對不起來。

第二，協會調查後認為列車傾覆的原因，是列車MR壓力不足在彎道停留韌機的機制啟動，造成列車翻覆；因此即使列車沒超速，進入彎道後急煞，都可能造成翻車事故。

事故列車在宜蘭開車時MR壓力是7.3磅，行駛5分51秒到達羅東站，經過3個彎道MR壓力剩下7.2磅。羅東開車行駛到事故發生，共跑了4分34秒，經過8個彎道。每個彎道列車傾斜要消耗MR壓力0.6磅，而列車在羅東發車後，到事故發生時MR壓力會消耗4.8磅，加上主風泵4個壞2個，2個主風泵4分34秒只能增加MR壓力1.5磅。也就是說列車翻覆的時候MR壓力應該只有3.9磅。列車會啟動緊急停車的機制就是急煞，事故列車的傾覆排列才會是W狀，否則世界上其他火車超速翻車排列都是L狀。

第三，更嚴重的是，台鐵沒提供普悠瑪原廠操作手冊給相關人員，而是用台鐵自己定的一套使用方法。協會指出，原廠操作手冊載明「列車主風泵異常MR壓力低於6.5磅必須立刻停駛」，但事故列車即使MR壓力已經低於5磅了，司機要求停車還被拒，調度員還要求他進來跑到花蓮，顯然調度員也不知道原廠操作的規定。那麼，究竟是誰隱匿普悠瑪原廠操作的，決定用另一套方法的？

普悠瑪事故協會理事長董小羚表示，現在台灣出了事情不能透明究責，跟生活在極權國家沒兩樣，要這個政府幹甚麼？請台鐵重視安全問題，不要把重點放在賣便當上面，或是去設商務車廂，這都不是現在首要之務。

媒體問協會希望政府如何具體處理，范銘浚說，想要解決問題，首要要承認這是個問題；政府一直不承認問題，當然就沒問題。

3年來持續協助家屬的文明人權協會理事長張凱鈞表示，前因後果是為何ATP（列車自動保護系統）要關閉？因為有問題，所以司機員一開始就關閉ATP。「就像現在買了一台車，煞車有問題，結果出事後責任都推到駕駛身上，非常不負責任。」

難道以後要告訴台鐵司機員，以後開車出事就是司機員自己要承擔。