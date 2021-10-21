王品去年9月推出的主打日式定食新品牌「町食就是定食」9月底結束營業後，新進駐品牌曝光，由同集團的豬排專賣店-品田牧場接手，這次強勢回歸除再次回味豬排美味外，更於台北光復南店內新增「歡樂吧」，提供高麗菜絲、奶茶、日式煎茶、黃金烏龍茶、芒果汁、蜂蜜醋等近十種冷熱飲品讓顧客無限享用。

國內疫情趨緩，民眾外食商機逐漸復甦，加上五倍券帶動、王品振興發現金第一階段活動開始至今已發出45萬張「王品振興金500元兌換券」，看好後市餐飲回流，王品集團再出擊，旗下日料品牌_品田牧場台北光復南店以「歡樂吧」新型態回歸，為熱愛豬排的民眾服務，開幕期間推出好康雙重送。

王品表示，日式豬排魅力強大，品田牧場主打平價創意豬排料理，2007年創立至今、平均每年吸引近250萬人為品嚐外皮香酥、肉質甜美的豬排而來。品田牧場的豬排透過獨家濕式熟成法，保持肉質口感軟嫩；運用雙油槽油炸技術迅速鎖住肉汁、保留麵衣的酥脆站立感，挑戰厚切2公分豬排的最佳口感。

開幕期間除品田打卡好康活動外，另王品集團發現金活動第一階段也將於11月31日截止，消費滿千元即可領「王品振興金500元兌換券」2張，12月1日第二階段開始消費符合活動條件，就可領現金500元，活動也進入最後倒數階段。