湖南省委副書記烏蘭在致辭中提到，台資是湖南省外資第二大投資，湘台經貿合作迎來了新時代，站上了新起點，大有可為，大有作為。我們要順勢而為，搶抓融合發展新機遇，共擔風險挑戰，共創美好未來。要精准對接，應對產業變革新趨勢，促進兩地產業鏈深度融合，實現共建共用、互利共贏。要改革創新，構建合作聯動新機制，建好產業合作區、優化營商環境、加強內外聯動，探索形成一批可複製、可推廣的新機制新模式，為推進更高水準的示範引領作用，為海峽兩岸經貿合作賦能添彩。

因為受疫情影響很多嘉賓都以影音的方式參加大會，早期自台灣到大陸湖南長沙旺城開設第一家工廠的旺旺集團董事長蔡衍明以視頻方式與會分享湖南經驗。

旺旺集團蔡衍明董事長：湖南獨特的區位、人才、文化、產業等優勢釋放出的無窮魅力，給投資落戶的台企帶來了扎扎實實的滿足感與獲得感。旺旺集團日新月異的發展，正是湖南為廣大台商深耕大陸市場營造良好投資發展環境的證明。湖南是旺旺騰飛的起點，也是嶽麓山論壇的起點，希望海峽兩岸同胞攜手共進，在湖南這片投資興業的熱土上，共話合作，共謀發展。

論壇上來自兩岸嘉賓專題演講，湖南的三一重工向文波董事長提起與台灣的合作，三一重工參與臺北港、桃園捷運以及與台灣重機械合作心得，並希望三一在自身發展過程中與臺灣夥伴始終保持順暢的合作關係。未來，三一將持續推動數位化、電動化進程，歡迎包括臺灣企業在內的全球優秀的合作夥伴向三一提供支持。三一將加強兩岸人才交流，加強電動、電控、電子技術，長期兩岸攜手，互利互惠，相互學習。

湖南省委副書記 烏蘭女士。(圖／張厚煒)