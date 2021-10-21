在外打拚的遊子，想必非常懷念家鄉菜。有網友分享，他媽媽的拿手菜是排骨湯、爺爺擅長煎蘿蔔糕、奶奶則是很會做醃蕗蕎，並表示家裡煮的菜好像都施了神奇魔法，總是感覺比外面賣得還好吃，好奇其他人家中長輩都有什麼拿手的代表菜？貼文一出引起熱議。

一名網友19日在PTT上發文分享，他媽媽的拿手菜是各種排骨湯，不管是蘿蔔排骨、冬瓜排骨、山藥排骨、清燉排骨都比外面賣的好喝很多，然後他阿公很擅長煎脆脆的蘿蔔糕，阿嬤則是很會做醃蕗蕎，是用醋醃的，味道像荸薺但口感更滑順。原PO覺得家裡得食物特別好吃，並且好奇大家家中長輩都有什麼拿手的代表菜？

貼文一出引起熱烈討論，「我爸超會煮麻油雞跟麻油雞飯，我同學很愛吃」、「我阿公的拿手菜也是各種煎的東西，煎魚、煎蔥油餅、肉片都可以煎出很酥脆的口感」、「懷念阿嬤的飯湯」，也有網友玩笑表示，「竹筍炒肉絲吃到會怕」。

其中許多網友紛紛表示家中的拿手菜是滷豬腳，並分享煮得好吃的秘訣，「我家是滷豬腳，肉一定要燉到軟爛一戳就開或燉出膠質，超愛那口感，但就是很花時間」、「滷豬腳+1，我媽以前會慢燉4小時去滷或是放隔夜讓滷汁滲透進去，最近則是改用金小萬去煮，她說時間可以縮短到1小時煮好」、「我媽也是用金小萬煲湯欸，她覺得萬用鍋比較省時」。