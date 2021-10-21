八點檔著名女演員吳婉君，2018年以《炮仔聲》一人分飾兩角的精湛演技，讓演藝事業再攀高峰，平時會透過臉書或IG分享私下生活的她，總是不吝嗇分享清涼眼養照，大秀傲人火辣的身材，讓網友眼睛大吃冰淇淋，稍早她在限動曬岀傲人上圍，不經意搖擺身軀時，竟引起「地震級晃動」，讓所有人看的血脈賁張。

吳婉君在instagram分享吃粥的影片，只見她氣喘吁吁表示雖然還有一組運動沒做完，但抵不住美食當前的誘惑，只好先來飽餐一頓，只見她一匙又一匙的把粥往嘴裡送，可見美味程度讓她停不下來，身穿U領運動上衣的她，一對傲人北半球包不住直接炸岀，甚至整個要貼在桌面上，此外她不經意的彎腰，直接讓一條深不見底的事業線見客，讓所有人看的鼻血直流。

吳婉君彎腰炸岀傲人上圍。（圖／ cocco__wu IG）

由於粥太過美味，讓吳婉君邊吃邊露出滿意笑容，甚至開心到不斷晃動身軀，直接引發胸前「地震級晃動」，雖然只有短短幾秒鐘的時間，已經讓所有網友看的全都暈船，最後她則是曬岀完食後的照片，只見一大盒粥被她一掃而空，美味程度勢必會掀起網友詢問熱度。

吳婉君日前曬岀一張素顏泡澡照，只見肌膚狀態保養得宜，看不出來她已經37歲，此外胸前僅蓋著一條灰色毛巾，除了露出誘人鎖骨，還隱約炸出雪白傲人北半球，不僅火辣指數破表，若隱若現更是引起無限遐想，讓網友看了都快凍未條。