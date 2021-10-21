台北市動保處原預計斥資7億改建動物之家，規畫含中繼處的原址重建案，卻因挖掘地下室的2.2億經費過高，讓市長柯文哲直搖頭，至今仍在緩建中。多名議員建議將中繼動物之家改為永久利用，原址則不下挖，且因2處距離相近，能同時滿足收容和辦公需求。動保處長宋念潔允諾會將議員納入考量，年底給確認方案。

動物之家改建案爭議多時，目前作為中繼收容的建物已動土興建，預計11月底啟用，北市大地工程處估，該建物能撐5到8年，若改為永久建物則須花錢換耗材，但總體費用不高。

台北市議會財建委員會21日前往動物之家原址和中繼動物之家視察，議員楊靜宇認為，若有1處能成為永久合法建物，閒置空間即可開放給民間使用。

另有議員指出，原址和中繼站都是臨時建物，但原動物之家建物較為堅固，若內政部營建署同意土地變更，讓中繼站改為永久建築，就不止能使用5到8年，希望這方案能被同意。

議員苗博雅說，市府疑有陽謀要長期使用中繼動物之家，但原址的主體工程仍有時間成本，柯說要省2億，卻讓整體工程延宕10年，漠視動物收容的急迫性。

北市動保處長宋念潔則說，倘若市府拍板將原址和中繼站同時利用，就會重啟建物規畫，她仍希望中繼動物之家成為永久建築，並視為中程計畫，待原址重建完畢後，就立刻將功能轉移，再改建中繼動物之家變成永久性建築。