台北國際旅展即將登場，雲朗觀光集團於10月27日至11月11日推出線上旅展，更於雙十一當天加碼推出超值優惠。除了翰品、兆品和品文旅酒店通用的聯合住宿券外，目前國旅最熱門的雲品溫泉酒店日月潭推出「經典山景住宿券」每張10000元，可享雲品溫泉酒店一泊二食，更推出一套三張的「經典湖景住宿套券」，相當於雙人入住一泊二食每房每晚16666元。

使用彈性最高的雲朗翰兆品聯合住宿券，每張2250元，即可依照購買張數，自由選擇入住雲朗觀光旗下4間翰品酒店、3間兆品酒店以及礁溪品文旅，週一到週四可享房型升等，依照不同館別入住時還可享用飯店早餐，以多種使用館別與最實惠的價格回饋給消費者。

目前日月潭為國人最愛的景點之一，雲品溫泉酒店所推出的雲品湖景住宿優惠套券，套券含平日入住經典湖景房住宿券3張，入住期間均含早餐與丹彤自助晚餐，相當於雙人入住一泊二食每房每晚16666元，總價49998元，在客房內即可眺望日月潭湖光山色，另外也推出雲品經典山景住宿券，平日入住每晚10000元，可享一泊二食，輕鬆入手便能入住雲品溫泉酒店並享用大廳酒吧晚餐與翌日自助早餐。

位在台北車站旁五鐵共構的君品酒店，也在此次旅展首度推出君品酒店熱銷的宅饗宴與宅飲宴一泊二食旅展版住宿券，宅饗宴共分二款，分別為每張3880元，入住當日晚餐肋眼牛排分享餐與翌日早餐各2客，多種住房食宿商品券將能夠滿足旅客下半年與明年上半年的台北旅遊需求。

在餐券優惠上，雲品溫泉酒店所推出的「雲品美饌分享套券」，每套3300元，一套二張，共有5種用餐型式可選擇，使用一張可選平日彩雲軒1人鐵板燒午間套餐或是平日大廳酒吧2人英式下午茶，或是大廳酒吧晚餐時段880元以下餐點任選三份，亦可選擇KEN CAN平日午間套餐1人份，不住宿也可以享受日月潭的湖光山色。