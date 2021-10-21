第12屆金音創作獎典禮將於11月6日於高雄流行音樂中心舉行，由二度獲電視金鐘獎生活風格節目主持人獎肯定的李霈（大霈）擔任典禮主持人，美麗本人、Judy Chou 啾蒂俏負責現場直擊；首次擔任金音創作獎頒獎典禮主持工作的大霈表示：「金音創作獎是獨立音樂的殿堂，要主持很緊張！但除了金馬、金鐘之外，托金音的福，自己也算是沾上第三金啦！希望自己好好寫歌、好好做音樂，向各位入圍前輩看齊。」

熱愛音樂的大霈表示，名單中有一半以上的音樂人就是她平時都有在關注，其他的則是她最近要做的幸福功課：「狂聽音樂，好好為典禮主持做準備。」她以往每年大港開唱都得到高雄報到，最想念駁二旁邊的八寶冰，日前戲劇殺青，準備接下來很「接地氣」的新挑戰，希望大家拭目以待。此外，美麗本人、Judy Chou 啾蒂俏負責現場直擊主持。美麗本人表示當下收到邀約，直覺反應只有四個字：「要確定餒。」已積極投入準備工作的他認為瞭解入圍者是非常重要的功課，「但這中間我覺得最辛苦的還是閱讀中文，好險公司的同事跟我的老婆祖賢有幫我」。

曾任媒體三金紅毯服裝評審多年的Judy Chou 啾蒂俏認為音樂、時尚密不可分，她關注金音創作獎多年，金音是最能展現個人風格的舞台，入圍者們的穿搭都非常厲害，期待能看到大家穿出最自我、最獨特、最瘋狂的樣子，這次能好好用時尚角度進行訪問，讓她感到非常開心。除了每天瘋狂聽所有入圍者優秀的音樂作品，她還笑說：「減肥是一定要的。」希望繼續用歡樂正面的時尚角度帶給大家自信跟希望，做漂亮的事讓世界更美麗。