台灣基進黨立委陳柏惟罷免投票倒數2天，針對刪Q總部質疑陳柏惟陣營將於22日舉辦千人造勢晚會，陳強調此活動是草地音樂會，非造勢活動。此外，前立委顏寬恒出示良民證、邀陳送餐給弱勢，陳回應指出，他每天都在協助弱勢。

刪Q總部抨擊陳柏惟陣營22日晚間將在烏日舉辦造勢晚會，並指該場地除有LED大螢幕、超寬敞的場地外，還有華麗舞台燈光、音響，痛批晚會搞這麼大，南來北往的人，不會成為防疫破口嗎？

陳柏惟下午徒步到龍井區時對此回應，這場「民主音樂會」活動是由他的音樂圈朋友主辦，將以草地音樂會的形式進行，邀民眾坐在空曠的地方聽音樂，屬於藝文活動、不是造勢晚會，也不會有政治人物到場。

至於顏寬恒在臉書PO文出示良民證，邀陳柏惟一起參加Uber Eats或foodpanda送餐給弱勢民眾，陳柏惟回應說，抱歉讓顏先生在罷免案中不但要自清，還要申請良民證，他每天都在協助弱勢。