彰化一名賴姓男子透過手機遊戲認識14歲少女，以贈送虛擬寶物為誘因，讓少女自拍裸傳送，豈料賴男照片到手卻翻臉不給虛寶，還將照片傳給他人「鑑定」真實性，反遭到檢舉。彰化地院審結，依違反兒童及少年性剝削防制條例，判其1年8月徒刑。可上訴。

判決書指出，一名水電工賴姓男學徒於2019年間透過手機遊戲「極速領域」結識一名年僅14歲的少女，於2020年2月以臉書帳號聯絡對方，向少女表示，只要傳送自拍的裸照，就送她遊戲的虛擬寶物，少女誤信後，傻傻拍下上身裸露與穿著胸罩的照片給賴男。

豈料，賴男欣賞完照片後，卻未依約定贈送虛寶給少女，甚至要求要與少女視訊，還在臉書找上少女的同學A，將少女自拍的清涼照傳送給A，要求A替他鑑定是否為少女本人，遭到A向警方檢舉，全案才首次曝光。

彰化地院審理時，賴男坦承犯行，辯稱不知情少女未成年。法官認定，賴男為大學畢業生，應具有正常智識，但卻在明知少女為學生的情況下，提出拍清涼照就贈送虛寶的要求，顯見僅為滿足個人私慾，而引誘未滿14歲少女製造猥褻電子訊號，考量其已與被害人家屬成立調解，也已刪除照片，依引誘少年製造猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑1年8月。可上訴。