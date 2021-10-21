搶攻後疫情時代厭會商機，台北美福大飯店今日發表斥資千萬打造的宴會設備，設置420吋高畫質的LED顯示屏幕，獨立、挑高的百坪宴會廳，全廳無樑柱的空間設計，氣派的場地氛圍適合婚宴、大型會議，多功能的影音服務，省去額外承租的費用，要於疫情趨緩之際，全力搶攻即將到來的春酒尾牙季及婚宴市場。

針對公司行號的春酒尾牙宴，台北美福調降訂席門檻，即日起至2022年3月31日，六桌即可成宴，訂席滿額加碼贈萬元摸彩金及價值16170元的頂級住宿券。年終亦為結婚旺季，為體貼新人荷包，如使用振興五倍券支付訂金10000元，即日起至12月31日止，賓客人數達50位以上，每位可享免收一成服務費。

台北美福大飯店宴會廳。（美福提供）

為提供更新穎的宴會體驗，於宴會廳新置420吋大型LED顯示屏幕，近4K的高畫質顯示，精緻細膩，迎合不同的活動需求，LED顯示屏可靈活分割畫面，無論是動態影像或是靜態照片皆可自由規劃，搭配時下流行的互動科技服務，讓台上、台下互動零距離，例如婚宴進行時，賓客們可透過手機將祝福的話即時傳遞在大屏幕上，或規劃各式有趣的互動活動，讓賓客更有參與感，滿足創意滿載的新世代。

台北美福大飯店宴會廳。（美福提供）

美福從專業的視廳設備、優雅的設計風格，到異國風宴會料理滿足不同賓客需求。精緻餐宴結合館內台、港、日、義、法籍主廚的精湛手藝，提供經典台灣宴客菜、攬大海鮮味的粵菜、高雅的日式料理、道地的義大利珍饌及法國精緻甜點，可依照賓客喜好客製化菜色，打造與眾不同的盛宴。

美福從中小企業微型的6桌尾牙宴，到55桌的大型慶祝宴，提供多樣化的選擇。每桌16800元＋10％起，預訂滿額可使用原價25萬的420吋高畫質LED顯示屏幕，互動式科技服務讓賓客們可透過手機參與各式有趣的活動。除了大型宴席，位於二樓及九樓分別提供有多間中、小型宴會空間，可依人數需求自由調配空間，提供中小企業舉辦精緻春酒尾牙宴。此外，美福貼心準備幸運摸彩禮，即日起訂席滿10桌(含)以上，即贈送5000元起的餐飲禮券，滿30桌(含)以上，除了餐飲禮券之外，加碼贈送價值16170元的行政客房住宿券，為員工期待的抽獎活動好康加碼。

受疫情的影響，新人的婚宴頻頻受阻，隨著防疫政策的放寬，宴客需求增加。搭配政府五倍券推出優惠專案，持一萬元五倍券下訂，可享免餐飲服務費，再加贈行政客房住宿乙晚(價值16170元)及婚禮香檳塔，專案價每位2680元起。預訂宴會廳還可使用新增的420吋LED屏幕。此外，位於一樓的戶外證婚區也於今年全面換裝，以嶄新風貌優雅再現，象徵幸福圓滿的歐式喜亭，以優雅金緗色顯現高貴氣息，一旁的山櫻、青楓與福木等植栽，盡現清新優雅氣質，為新人與賓客間打造專屬回憶。