醒吾科技大學旅運管理系擁有最佳師資與教學設施，今(21)日與台灣最大的專業航空代理品牌萬鈞集團簽署合作備忘錄(MOU)，樂桃航空及汶萊皇家航空台灣總代理謝富興總經理參觀醒吾旅運教學設施後表示，台灣可能成為觀光大國，就從醒吾科大開始！

萬鈞旅行社行銷部協理劉穎蒨（中）與展瑞旅行社總經理謝富興(中左)，由醒吾科大旅運管理系系主任黃明一陪同，專注參觀觀餐學院學生調製咖啡上課情形。(戴志揚翻攝)

萬鈞集團立足台灣，是目前台灣最大的專業航空代理品牌，客貨運航空總共代理18家航空公司，其中客運10家貨運8家。萬鈞集團協助多家航空公司於台灣首航，包括樂桃航空從每日一班直飛大阪至2020年2月，一天從台灣提供17個航班直飛日本；展瑞旅行社也協助汶萊航空於多年後重回台灣市場，提供一周四班飛往汶萊的航班。

醒吾科大旅運管理系系主任黃明一(中)，向萬鈞旅行社行銷部協理劉穎蒨（左）與展瑞旅行社總經理謝富興(右)，說明學校斥巨資建置的專業翻糖教室。(戴志揚翻攝)

醒吾科大與萬鈞集團於觀光餐旅大樓舉行產學合作簽約儀式，由展瑞旅行社總經理謝富興、萬鈞旅行社協理劉穎蒨與醒吾科技大學校長陳義文簽署MOU，觀光餐旅學院院長陳治宇、旅運管理系系主任黃明一、餐旅管理系系主任許燕斌、應用英語系系主任張煜權及公共事務中心主任郭石城等人共同參與。

醒吾科大旅運系擁有最佳師資與航空模擬教室，校長陳義文鼓勵醒吾校園空姊空少要隨時準備好迎接疫後旅遊大爆發商機。(戴志揚翻攝)

簽約前謝富興及劉穎蒨參觀旅運管理軟硬體教學設施，包括多國語言學習、相關專業證照考取、結合實作課程，旅運系老師沈曉華與胡晴愉也帶領國際航服社的空姊與空少展現專業服儀。學生也趁此機會詢問行業未來發展可能及須具備條件？劉穎蒨協理認為，學生可藉由就學期間學習多國語言能力，希望學生能保持對空服產業的熱誠。

謝富興總經理參觀學生課堂實作與各航空服裝展示大為驚豔，有感而發看到了希望，也看到旅遊產業轉變，台灣可能成為觀光大國，就從醒吾科大開始。他強調，明年起航空旅行業需求將再次興起，屆時就業市場將需求大增，期許學生能於在學期間打好基礎、考取相關專業證照，醒吾專業設備能為航空旅行業注入新血及新思維，期待未來觀光出現新的轉變。

雙方簽約前，醒吾科技大學旅運管理系系主任黃明一頒贈系顧問聘書給謝富興總經理與劉穎蒨協理。劉穎蒨也向旅運系學生說明航空公司總代理權營運模式，藉由這次的參訪她更了解國內目前觀光旅行產業教學狀況及就業趨勢，未來將把自身長期航空就業經驗分享學生，希望有更多與學生交流的機會，期許於後疫情時代學生的加入能創造更多的可能。

醒吾科技大學陳義文校長表示，疫情影響下觀光旅遊業受到巨大波及，但近期長榮航空公司大量採買飛機更新4架飛機，再加上疫情逐漸減緩，預測旅遊活動將於2023年復甦，期望藉由彼此的合作能使同學有更多實習及就業機會，能在貨運公司或機場見習，未來在航空觀光產業有更多發展可能。

陳義文指出，與萬鈞旅行社及展瑞旅行社共同簽署合作備忘錄，選在醒吾56周年校慶日就是希望為學生帶來新氣象，這次的合作能使學生更了解觀光發展趨勢，期許同學把握機會並祝福本次合作，感謝萬鈞集團給予學生提攜。