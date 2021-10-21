詐騙集團如今透過加LINE語音通話，假扮成各種司法人員和警察身分，要幫民眾監管銀行帳戶，保護存款，但只要被害人一將戶頭內的大筆現金匯出，就再也要不回來。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

北斗警方今天前往台企銀北斗分行感謝行員曾志宏（右），攜手警方成功攔阻詐騙集團的金融犯罪，替客戶守住了千萬元股金。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰警首創金勤區聯防阻斷金融詐騙 成功守住股民千萬股金

警銀聯手，成功守護民眾存款。北斗鎮有民眾接獲詐騙集團電話，佯稱個資遭冒用，並陸續出動假警察、假刑警、假檢察官等角色取信對方，得知他戶頭裡有上千萬元存款與買賣股票資金，以「監管帳戶存款」為由要求該被害人匯款，所幸北斗警與行員機警聯手，即時到場點醒該男子，成功守住他的千萬元股金。

陳姓男子上周在家中接到來電，對方自稱中華電信人員，並指陳先生個資遭詐騙集團冒用，接著主動表示要幫陳先生報案，請陳男告知銀行帳戶中餘額。接著又有扮演警官、偵查隊長，與主任檢察官等詐騙集團成員，陸續與陳民通話，逐漸得知陳男銀行存摺有51萬元存款，另有千餘萬買賣股票的資金。

接著陳男又接到自稱黃義民偵查隊長的人來電，在對方指示下，他加入2個LINE帳號，對方建議陳男立刻將所有持股賣光變現，存入現有帳戶，並辦理語音約定轉帳，才能保全資金。

擔心存款和股金不保的陳男，20日一早神情緊張前往台灣企銀北斗分行欲將所有持股釋出匯款轉出，曾姓行員察覺不對，立即通報北斗警方到場關懷，在員警幾番解釋說明與提醒下，陳男終於察覺自己遇上詐騙集團，放棄轉帳匯款的念頭，順利守住了千萬股金。

彰化縣警察局在副局長王清海主導下，率全國之先，首創成立金融機構專責宣導警力，簡稱金勤區，由各分局各自編組，強化與銀行等金融機構之間的聯繫和宣導工作，盼行員都能提高警覺，機警與警方聯手避免客戶失金。

分局偵查隊長姚志明說，今年7月正式執行的金融機構專責聯繫機制，仿照行政警勤區運作方式劃分金勤區，由各分局指派各所資深且具服務熱情同仁擔任聯繫窗口，負責轄區內1至2個金融機構，與行員聯繫拜訪取得互信，再建立聯防群組，平時在群組中，即時提供詐騙集團最新手法、正在偵辦受理中的案件即時訊息，若行員有相關疑問也能更方便溝通提問，若發現行內有可疑或疑似遇到詐騙的情形，就能立即透過群組通報，讓員警迅速前往機構內關懷提問，即時防阻匯款給詐騙集團人頭帳戶。

姚志明說，金勤區正式運作後，北斗分局攔阻金融詐騙成效大幅提升，從上半年的3成，成長為七成多，成效卓著。

詐騙集團猖獗，半生辛苦積累的積蓄，總是被詐騙集團不費吹灰之力騙光光，多數被害者一時不察信任電話那頭的陌生人，心甘情願到金融機關，把成千上百萬的存款一瞬間轉帳匯款出去，最後往往難以挽回。

北斗分局長楊志傑提醒，詐騙集團慣用「假檢警詐騙」、「猜猜我是誰」、「假投資詐財」、「假冒色情應召」等詐騙手法層出不窮。警方呼籲民眾應隨時提高警覺，如接獲可疑電話一定要把握「一聽、二掛、三查證」的要領，可以利用電話撥打165反詐騙諮詢專線查證，避免受騙上當。警方持續與金融機構密切的合作，執行關懷提問以發揮共同打擊犯罪預防詐騙的功效。