正修科大妝彩系學生賴沛涵及休運系學生郭佳龍參加「2021第16屆全球城市小姐先生選拔大賽」，從眾多佳麗、俊男中脫穎而出，賴沛涵摘下台灣區城市小姐后冠、郭佳龍奪得台灣區城市先生亞軍，今天將獲獎榮耀呈給校長龔瑞璋，龔瑞璋肯定同學優異的表現，當場頒給賴沛涵及郭佳龍各2萬及1萬5000元獎學金。

賴沛涵除摘后冠外，同時榮獲網路票選「最佳人氣王」及「嘉義市第一名」，拿下3個第一，令她感到相當開心。

校長龔瑞璋接見2人時表示，賴沛涵亮麗外型及穩健台風摘后冠實至名歸，而擁有健美胸肌、造型、風度翩翩的郭佳龍，具有城市先生第一名的實力，可能穿著穩重深色西裝不太醒目，若穿著白色西裝將會更搶眼，或許是該因素與第一名失之交臂，覺得有些可惜。

賴沛涵說，妝彩系主任李永中從她大一開始，就希望她參加選美比賽，但她因個性內向害怕選美，一想到古裝劇主角常上演勾心鬥角，便遲遲未答應，後來因主任頻頻勸說，加上院長希望她參賽，才下定決心參加比賽。

她表示，集訓最難熬的事就是穿上13公分的高跟鞋跳舞，因舞蹈細胞不足，但為了比賽，只得咬緊牙根苦練，對她來說，真的非常具挑戰性，過程是痛苦的，最後也慢慢克服了，能夠獲選3個第一，讓她感到很光榮。

專長打籃球、健身跑步及游泳奪得城市先生郭佳龍說，從小就沒有接觸過跳舞，因缺乏跳舞細胞，剛開始跳起舞來很吃力，每次訓練中練習和回家後練習，都是他進步的原動力。

郭佳龍表示，因平常兼職模特兒，累積許多經驗，面對國際型舞台較不會怯場，反而走得輕鬆自在，感謝父母的栽培和一路支持，及謝謝老師的領導和鼓勵，加上朋友的力挺，才能得到亞軍，會好好珍惜這一份榮耀。