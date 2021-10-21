南投縣議員葉仁創，提議南投升格第7都。（廖志晃攝）

爭取升格「第7都」蔚為風潮，南投縣議員葉仁創等人也提案，請縣府研議升格為「大南投市」的可行性；縣長林明溱則表示，升格直轄市沒有什麼意思，修改《財政收支劃分法》，提高對貧困縣市的補助，比較實在。

民進黨籍縣議員葉仁創、賴燕雪、廖梓佑、陳翰立、蔡銘軒、陳宜君及王秋淑等人在縣議會連署提案，請縣府研議以「大南投市」升格為直轄市的可行性。

葉仁創指出，最近，包括新竹市、基隆市及彰化縣，都提出升格為第7都的構想，主要目的就是爭取更多統籌分配稅款與行政資源；但是，整個國家的餅就那麼大，而南投縣是資源匱乏的偏鄉，如果其他縣市合併升格，南投縣將更被邊緣化，他身為南投縣議員，感覺到強烈的相對剝奪感。

葉仁創指出，南投縣位處台灣地理中心，山林河川遍布各鄉鎮市，地方治理方式有別於其他縣市，而且，經費及資源短缺已是長期以來的問題，如果新竹、彰化升格為直轄市，南投縣不僅在地理上被孤立，包括地方建設、教育資源、醫療資源、社會福利到行政效能，都會被鄰近的直轄市夾殺，因此，希望縣府研商因應對策，研議升格為「大南投市」，向中央大聲疾呼，爭取更多資源挹注。

林明溱表示，升格為直轄市、第7都，沒有什麼意思；他在擔任立委時，就建議中央修改《財政收支劃分法》，調整統籌分配稅款的分配方式，希望中央正視貧困縣市資源不足問題，提高補助經費，讓都會與鄉村差距縮小，促進區域平衡發展。