航警局有警官涉嫌放水，讓不符規格的電腦斷層掃描儀2.6億標案通過驗收。檢方9月底聲押涉嫌的陳姓警務正、蔡姓廠商，但法院裁定陳男交保，檢方抗告後，法院認為陳與廠商有密集對話，犯罪嫌疑重大，有湮滅證據、勾串共犯之虞，裁定羈押並禁見。

檢方上月27日指揮調查局中部機動站，搜索航警局、廠商等，帶回林姓安檢隊長、陳姓警務正、鄭姓警務正，蔡姓廠商、張姓廠商被告等5被告、10名證人。檢方漏夜偵訊後，陳姓警務正、蔡姓廠商涉貪汙罪嫌重大聲押，法院裁定陳姓警務正10萬元交保、蔡姓男子羈押。

當時院方認為，陳姓警務正雖有被蔡姓業者請託，將原廠規定300公克仿製爆裂物改成300毫升，但實際驗收仍以300公克為標準，難認陳男知情，或者協助通過驗收，因此裁定交保。

但檢方抗告，法院認為，陳男坦承採購案公告日前，就把招標文件給予包含蔡男內的4家廠商，已經造成不公平競爭，涉嫌公務員洩漏國防以外之祕密罪。圖利部分，蔡男向陳男提出拿與原廠不同仿製爆裂物驗收，當時蔡姓業者與陳男曾有密集對話，足認共犯圖利罪嫌疑重大。

加上陳男與蔡男刪除手機對話紀錄，足認有湮滅證據、勾串共犯之虞。因此裁定羈押，並禁止接見通訊。