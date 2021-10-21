疫情趨緩，房地產近月交易量也逐步走穩，但隨著國際金融風向轉變，資金寬鬆政策也即將步入縮減，消費者也深刻感受到當前景氣與房價上的變化，甚至得調整消費支出以因應未來的改變。中信房屋9月進行網路調查，其中42%的受訪者認為第三季國內景氣較第二季差。房價感受度方面，56%受訪者雖認為房價約略保持平穩，但感受房價上漲的比重卻仍有38%，明顯高於感受下跌的6%。而對於年底第四季房價的看法，預期房價上漲的比重也有39%，高於看跌房價的10%。

中信房屋研展室副理張漢超表示，中經院大幅上修今年經濟成長預測至5.84%，國內疫情警戒也已在第三季起逐步鬆綁，但各產業景氣要見到回穩其實還需要一段時間，況且目前並未完全脫離疫情威脅，部分店家因客源回流慢、無力支撐營運，因而歇業閉店，種種面向都讓民眾對於整體景氣的感受度較差。

至於房地產方面，受國際原物料上漲的影響，預售及新成屋房價蠢蠢欲動，部分地區案場甚至傳出搶購的消息，在此情況下，多數民眾雖認為房價仍屬持平格局，不過受漲價效應及預期心理影響，房價看漲的比重其實也相對較多。

張漢超認為，房價長期以來都維持上漲格局、近年成長相對溫和，但考量到市場對房價的接受度，建商基本上不太可能會將增加的物價成本，大幅反映於售價上，可能的因應方式是改推總價較低的產品，或於土地成本較低的區域推案。

至於中古成屋市場則是回歸市場機制，屋主想高賣，得看市場是否買單。在物價上漲的年代，賣方得對售屋開價拿捏的合宜、買方欲取得理想房價，也得想方設法縮短考慮時間、加快決策速度，避免過長的「猶豫遊戲」（考慮時間），這對於買賣雙方而言都是新的學習與考驗。

張漢超分析，部分民眾會因物價上漲壓力而有縮減消費的打算，不過由於飲食及居住開支屬生活必需項目，在維持既有生活品質的狀態下，該兩項生活項目不易像服飾或休閒娛樂可以不花費或減少延緩消費，因此只能順勢拉高「食」與「住」的消費預算。