技職人才缺乏，各電子廠近來展開搶人，樹德科大與東華科技簽屬合作意向書，推動「產學攜手合作計畫2.0」；高雄科技大學建功校區日前舉辦巡迴演講，由友達光電、仁寶電腦、緯創資通聯手成立的GOLF學用接軌聯盟到該校舉辦講座，藉此讓學生對三公司有進一步認識。

樹德科大資訊學院院長陳璽煌感謝華東科技提供的實習職缺及正職員額，資訊學院的課程模組會視業界需求及趨勢，調整內容方向，雙方合作所需人才包含設備工程師與製程工程師等，實習薪水皆在3萬元起跳。

此也可以解決教育部為解決產業缺工與技職校院學生以升學為導向的問題，學校與產業界攜手合作，培育符合產業需求之技術人才，兼顧就學與就業的問題。

高雄科大方面，GOLF學用接軌聯盟提供豐沛的線上學習資源，是一個服務企業夥伴、夥伴大學的知識共享平台，實踐「學生深植職場即戰力、企業預約優秀人才、資源共享產學雙贏」3大目標。

高科大副校長李嘉紘指出，台灣產業蓬勃發展的背後，需要有源源不絕的優質人力投入，這是確保經營者可以放心向前衝的根本。為調整學用落差，高科大持續調整教學內容、對接產業現況，並且為學生媒合職場實習機會，讓學生預先累積對職場的認識與工作態度，培育出企業需要的人才。

根據高科大的實習統計資料，高科大每年參加職場實習的學生數都在1000人以上，當中至少一半的實習是屬於學期制甚至學年制的實習。校友中心主任李筱倩說，從實習機構和學生的高滿意度就可以看出，實習對於企業和學生而言是很重要的。