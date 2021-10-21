81歲的陳爺爺長期臥床，身上有鼻胃管、導尿管及氣切管留置並依賴使用氧氣，接受大千綜合醫院居家醫療服務已兩年多。近日，大千團隊在例行居家醫療訪視時，發現陳爺爺病情有變，馬上安排住院治療，及時讓病情好轉。

經急診醫師評估確認為肺炎，大千醫院長期照護部主任吳明昌表示，「全民健康保險居家醫療照護整合計畫」主要服務失能或特殊疾病而無法外出就醫的病人，經醫師評估有醫療需求，即可申請並安排醫師到家中進行看診，提供「居家醫療」、「重度居家醫療」及「安寧療護」三階段的照護服務。

自2015年10月開始，大千投入居家醫療及居家護理服務，平均每月訪視約130人次。病人出院後，由醫師及護理師進行居家訪視，透過衛教病人、家屬及改善照護模式，來提升居家用藥安全與照顧技能，可讓病人免於門診等待和往返醫院舟車勞頓之苦，也減輕照顧者的壓力。並且，對於安寧緩和個案，能選擇在熟悉的地方接受醫療照護，並能在宅善終。

大千醫院居家護理所護理長邱慧婷進一步說明，居家醫療是以病人為中心的服務，透過與相關單位建立緊密互動，可讓個案獲得不同資源的連結，以及連續且整合性的醫療照顧。不少民眾認為慢性病就照以往狀況拿藥就好，但若能透過醫師親自到宅診視病人，可以確實評估狀況而及早發現問題，並適時的開立合適的處方，幫助穩定病況。