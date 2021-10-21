南韓人氣女團TWICE成員周子瑜，外型甜美亮眼，還被票選為全球百大美女冠軍，美貌受到肯定，她過去參加偶像運動會的射箭美照更被喻為奇蹟，20日迎來TWICE出道6周年，子瑜也特別重現了她在運動會上的射箭造型，還作勢拉弓放箭，讓粉絲全都陷入瘋狂。

TWICE為了慶祝出道6周年，開直播cosplay和粉絲互動，娜璉和Mina搞笑扮成小嬰兒和媽媽，Momo和Sana則特別燙了一頭捲髮打扮成泡麵，隊長志孝扮成仙人掌、多賢變浩克，彩瑛則搭上最近超夯的《魷魚遊戲》，穿上紅色連身衣扮成劇中工作人員。

TWICE全員cosplay。(圖/翻攝自TWICE臉書)

至於先前因恐慌症復發而消失的定延，這次也在直播中現身，還穿著騎龍服裝，子瑜更特別重現了5年前登上《偶運會》絕美的射箭經典造型，還對著鏡頭以手勢拉弓放箭，專業姿勢和甜美笑容讓全場粉絲融化，直呼真是戀愛了，引起廣大迴響。

子瑜在直播中重現當時的射箭畫面。(圖/翻攝自TWICE VLIVE)

子瑜事後也吐露內心話：「雖然六年間有辛苦的時候，但幸福的事卻也特別的多，也因為身邊有ONCE，感到非常幸福也非常感謝」，事實上，子瑜先前才因為身體不適缺席「第8屆Daily文化大賞」頒獎典禮，讓粉絲十分擔心，如今看到子瑜健康的模樣也放心不少。