氣溫下降，加上氣象專家預告「今年冬天會很冷」，民眾開始瘋搶暖暖包，美式大賣場好市多Costco暖暖包也被秒殺，不少網友反映跑了幾次都沒買到，工作人員也告知已經缺貨，對於暖暖包被搶到一盒難求，好市多祭出限購令，從下批到貨開始實施「一卡限購一盒」。

有網友在臉書社團《COSTCO好市多消費經驗分享區》表示，昨(20)日下午去高雄中華店買暖暖包，跑了第三趟，工作人都告訴他「沒有喔，缺貨喔」，結果在結帳櫃檯，心情瞬間變得不美麗，竟看到有人一次搶購30盒以上，購物車裡堆滿了暖暖包，讓他忍不住直呼「我要的不多！只要一盒」。

天氣轉涼，不少民眾開始搶購暖暖包。（圖／翻攝自COSTCO好市多消費經驗分享區）

一名女網友去好市多3次都買不到暖暖包，結果在結帳時意外發現，隔壁車的人狂掃了30盒以上，引起網友討論。（圖／翻攝自COSTCO好市多消費經驗分享區）

原PO無奈表示，近日氣溫開始下降，希望天冷時有需要的家庭都能買得到暖暖包，尤其是家裡有長輩及弱勢族群的，不希望讓有心人士囤貨，導致缺貨，甚至再高價轉售、謀取暴利。

好市多行銷企劃部副總經理王友玫表示，今年訂的量已經比去年多好幾倍，面對供不應求的情形，從下一批暖暖包到貨開始就會採取限購令，只要是暖暖包、不限品牌，每一張卡限購一盒，至於下一批何時到貨，王友玫說現在進口時間不準，因此無法確定，目前本周可能還是缺貨中。

好市多暖暖包之亂驚天動地！狂掃40箱 他嚇喊：太誇張！