若出現早洩或陽痿等症狀，男人都會難以啟齒，甚至認為要像謎片男主角一樣，金槍不倒幾小時才是正確的，但其實並非如此。泌尿科醫師表示，早洩是性功能障礙裡最常見的狀況，他也分享「早洩8大危險因子」，其中包含肥胖與愛喝酒。

北市聯醫泌尿科醫師程威銘在YouTube頻道《可樂研究社》表示，每3個男性中就有1人有早洩狀況，另外，射精時間早不一定就是早洩，在醫學定義上必須符合3條件，第一是進行性行為持續時間小於1分鐘，第二是出現射精衝動時，無法控制自己「停下來」緩解性衝動，第三則是視伴侶的滿意度，若射精時間快又無法控制，但前戲做得很好，伴侶也享受到歡愉，這樣就不算早洩。

此外，交合到射精時間正常為5分鐘，若是能持續6、7分鐘，可說是贏過一半的男性，另外，程威銘醫師也統整出造成早洩的8危險因子。

1.性行為發生得太早

有些人在國高中時偷嚐禁果，且做愛位置通常選在較不安全的場所，例如有人的家裡、校車或廁所，再加上擔心有懷孕問題，在種種因素下，使人變得容易早洩。

2.肥胖不運動

做愛是需要坦誠相見的運動，有些人在發生關係前，會擔心自己身材不好，或是床上表現不佳，在缺乏自信心的情況下，持久力自然就會受到影響，而出現早洩情形。

3.心因性焦慮

與伴侶發生性行為時，若一直想著「我今天會不會早洩？」，心理有壓力就會更焦慮，表現也會跟著受到影響，促使早洩惡夢成真。

4.愛喝酒

平常愛喝酒的人也可能出現早洩情形，因為酒精會影響神經系統，害得男性在進行性行為時，容易早早棄械投降。

5.娛樂性用藥

使用娛樂性用藥會有違法疑慮，例如安非他命、搖頭丸等，這類藥物通常也會刺激人體的神經系統，容易讓男性早洩。

6.包皮發炎、攝護腺癌或尿道炎

有包皮發炎、攝護腺癌或尿道炎的男性，會使生殖器官處於較敏感的狀態，因此在進行活塞運動時，自然也容易有早洩狀況。

7.內分泌失調

男性若是荷爾蒙不足或甲狀腺亢進，會使身體處於特殊的狀態，而出現早洩問題。

8.糖尿病、高血壓

慢性疾病也會影響射精、勃起功能。

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