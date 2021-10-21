星座運勢老師艾菲爾在FB粉絲團分享，白羊座、雙子座、巨蟹座、射手座、摩羯座的子女最孝順，在父母年老後會一肩扛起照顧責任，有這樣的孩子，晚年將會非常幸福。

▍1.白羊座

白羊座粗獷的外表下，有著一顆柔軟的心，他們相當容易心軟，而且會默默的把家人喜歡吃的、喜歡用的東西記在腦中，雖然不擅長表達感情，但他們會用獨有的方式孝順，像是在冰箱裡偷偷冰著爸媽喜歡的食物，假裝說自己用不到但其實特意買下的按摩沙發，孝順卻又裝不在乎的模樣，往往讓爸媽覺得好氣又好笑。

▍2.雙子座

雙子座的性格善變，似乎一下喜歡這個，一下又投入那個，看起來像是一艘漂泊的小船，其實他們也有靠港停留的時刻，而他們的避風港往往就是家人，他們對家人非常大方，幾乎是有求必應，雖然常常要接受他們天馬行空的奇想，但那份溫柔永不改變。

▍3.巨蟹座

巨蟹座本來就是重視家庭的星座，他們顧家的方式比爸媽更像長輩，他們會不斷碎碎念，時常關心爸媽身體狀況，把爸媽當小孩來管。雖然爸媽有時候會因此不耐煩，但他們都知道這就是巨蟹座孝順的方式。

▍4.射手座

射手座是一個希望大家都幸福快樂的星座，尤其是最親近的家人，他們喜歡自由自在的生活，不過偶爾還是會想要回家看看，這個想家的心情沒有任何雜念，是最真誠的孝順，加上他們長大後會和父母轉變為朋友模式，讓親情更長久，不易產生摩擦。

▍5.摩羯座

摩羯座往往是主要負責照顧年邁父母的角色，因為他們認為應該做的、正確的事就要好好做，孝順當然是正確的事，同時，這份孝順也源自於他們對家的愛，他們永遠記得父母的養育之恩，而且會加倍回報，就算兄弟姐妹不幫忙，摩羯座也不會有怨言，成為扛起老家的那個人。

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團】