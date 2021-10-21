中央大學籌設八德校區，取得八德擴大都市計畫區2公頃土地，但閒置超過10年，審計處也曾點名，影響區域土地整體開發利用。市議員呂淑真批評，說要建置中大醫院又毫無進度，直呼若跳票要市府收回土地。市長鄭文燦回應，意向書簽了、報告書也審核了，目前在等衛福部審議。

呂淑真質疑，這2公頃土地市價逾20億元，不僅八德校區未見，連說好的中大醫院都沒進展，她氣得直呼「要來不來的，若沒如期建置醫院就收回土地」。

審計處報告指出，桃園縣政府於2008年辦理八德區段徵收開發案，協助中央大學取得2.55公頃土地，作為八德校區用地，但自2010年8月由地政局接管後，截至去年已超過10年長期閒置，影響整體開發利用，若大學校院未能依預定期程開發、設校，應研議土地收回等相關管理機制，保障市府權益。

鄭文燦表示，市府去年1月和中央大學已簽署合作意向，中大醫院規畫39個科別，共設置499床，衛生局今年3月也通過中大醫院設立案，目前計畫已送至衛福部醫審會審查中。

未來八擴地區除了中大醫院外還將有八德長榮醫院238床，另外，鄭文燦也盤點近幾年規畫新增的醫療量能，包括清華大學附設醫院將設置499床病房、遠東紡織廠開發案規畫499床病房，此外部立桃園醫院、聖保祿醫院、桃園國軍總醫院也都有增加病床的計畫。