61歲蔣先生是退役飛官，雖然每年都有做基本的體檢，但今年8月突然發現肝臟有多發性的腫瘤，經由系列檢查後發現為大腸癌第4期，且轉移並有腸子阻塞，至中榮接受機械手臂手術合併ERAS快速恢復，目前仍須追蹤化療，其生活飲食也恢復正常。

36歲蔡先生，過去沒有特殊病史，因解血便就醫，在腸鏡檢查發現結腸惡性腫瘤，腹部CT顯示乙狀結腸巨大腫瘤伴轉移性淋巴結腫大，今年6月接受機械手臂手術，術後合併ERAS快速恢復，術後4天即出院，並接受7次的輔助化療，並追蹤治療。

台中榮總大腸直腸科主任醫師蔣鋒帆說，蔣姓患者當時檢查時，肝臟腫瘤非常大顆且多顆，腸子也阻塞，必須立即進行手術及治療，所以利用機械手臂手術，再合併ERAS快速恢復完成，目前每2周化療1次，後續繼續追蹤治療。

蔣鋒帆指出，目前大腸直腸癌全台灣最多的癌症，其發生原因可能跟遺傳基因、飲食跟生活型態等有關，絕大部分患者不容易察覺，症狀包括大便出血、肚子痛等；做糞便潛血檢查，偽陽性不可怕，可怕的是偽陰性，不容易察覺；若有症狀藉由大腸鏡檢查，早期發現、早期治療，切除瘜肉，預防大腸直腸癌發生。

台中榮總大腸直腸科主任醫師蔣鋒帆說，機器人手臂手術系統屬於精準醫療的體現，搭配ERAS術後加速康復(怡樂適Enhanced Recovery After Surgery)流程。今年從19歲開到91歲、35公斤開到148公斤，逾120例採機器手臂的大直腸手術，相關資料目前被國際醫學會接受，並進行申請為教學示範醫院。