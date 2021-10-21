永豐銀行統籌主辦雲豹能源集團－恩富資本新臺幣62.22億元聯貸案，21日簽訂授信合約，持續打造永續綠能家園。永豐銀行總經理莊銘福表示，此案由永豐擔任管理銀行並邀集5家金融同業共同主辦，資金投入建置位於台南市北門區的123.08MW（Mega Watt；百萬瓦）漁電共生電廠，估計年發電量1.8億度，正式啟用後可滿足5萬戶家庭的年用電量。

永豐銀行上半年主辦向陽集團、下半年則分別攜手大亞及雲豹集團的漁電共生聯貸案，單一案場合作裝置容量規模則持續成長，以行動力挺政府綠能及土地多元運用政策。

莊銘福表示，此次與雲豹的合作案，是Google在亞洲所購買的第一度綠電。永豐銀行積極響應政府全方位發展再生能源的目標，自2012年起，伴隨太陽光電發展，逐步推動屋頂型、地面型及水面型等專案融資，2020年首度結合民間電力交易、輔以融資服務加速創能，協助企業接軌RE100（100％renewable electricity；百分之百再生電力）國際潮流，2021年3月則與售電業者打造綠電交易電子商務平台，導入完整金流服務、推動綠電市場自由化，提供產業多元化金融服務。

永豐銀行積極力挺政府及協助產業打造台灣綠電供應鏈，希冀發揮金融影響力，將資源導流並帶動永續家園發展，迄今寫下多項綠色金融亮眼成績單，包括去年獲金管會頒發「優等銀行」、「循環經濟產業特別獎」及「再生能源產業特別獎」三大殊榮，並獲《遠見》雜誌頒發CSR企業社會責任獎傑出方案「環境友善組」楷模獎及《卓越》雜誌2021年「最佳綠色金融創新獎」。同時，今年5月發行全台首檔社會責任債券（Social Bond）募集資金使用於綠色投資及社會效益投資計畫、大力支持再生能源及綠色環保產業。