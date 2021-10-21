韓國人氣女團BLACKPINK成員Jennie，有精緻外貌和模特兒級的好身材，更因為受到精品大牌CHANEL欽點為品牌大使，獲得「人間香奈兒」美名，她的穿搭也一直被粉絲爭相模仿；近日Jennie曬出私服照，穿著棒球外套只扣一個釦子，但眼尖網友從衣服縫隙發現裡面疑似沒穿，微露風格讓眾人被辣暈。

Jennie前段時間因為一系列只穿內衣褲的時尚美照造成轟動，大尺度秀出有料上圍和結實螞蟻腰，女人味十足；Jennie私下穿搭品味是眾所皆知的好，每次穿戴的衣物或飾品都會被瘋狂搶購，日前她穿著愛牌推出的棒球外套，運動風的服飾因她獨特穿法，風格竟變得時尚又性感。

畫面中Jennie愜意地坐在沙發上，頭上戴著棒球帽，身上穿著同個牌子的棒球外套，但她外套釦子只有把第3個扣上，其他都超大方解開，外套上下敞開的狀態若隱若現顯得格外性感；有眼尖網友注意到，外套裡面似乎沒有穿其他衣物，縫隙間隱約能看到肉色肌膚，性感程度飆升。

Jennie在照片中穿戴的衣帽，是她曾透露過的愛牌，因為小眾品牌價錢比較親民，她穿戴過的同款都會被搶購到缺貨，相當驚人；雖然她私下穿愛牌，但身上飾品還是香奈兒的，不愧是最盡責的代言人「人間香奈兒」。