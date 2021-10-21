2016年「0206」深夜美濃大地震震撼全台，台南市永康區維冠金龍大樓倒塌，造成嚴重死傷，原址重建15層新大樓取名「出雲居」，時隔5年，有網友途經昔日維冠大樓地段，赫然見到一棟嶄新的大樓聳立，當即拍下PO上網，許多網友看了也驚呼，「這結構看起來就很穩」、「直接變豪宅」。

高雄美濃於2016年農曆小年夜2月6號當天，發生芮氏規模6.6的地震，造成附近區域部分建物倒塌損壞，其中位於台南永康區的住商混和大樓維冠金龍大樓最為嚴重，造成115名住戶不幸身亡，約百人輕重傷。

時隔5年，如今維冠倒塌原址已成嶄新的住宅大樓。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

如今原址重建新大樓「出雲居」，取名源自台語諧音「出運」，象徵這裡的住戶都有好兆頭的意涵，代表著撥雲見日，規劃為地下3樓、地上15樓，總戶數48戶，1至3樓為診所，3樓以上則為住戶。

1名網友在經過維冠大樓原址時，發現一棟全新的大樓座落於此，事過5年後煥然一新，讓原PO感觸很深，旋即將新大樓拍下PO上爆廢公社公開版，「昔日的維冠大樓....如今變成新大樓了」。

貼文一出，大批網友湧進紛紛回應，「好漂亮，我剛剛才經過可是沒注意去看」、「蠻漂亮的」、「這結構看起來就很穩」、「安居是百姓的基本生存權利」、「直接變豪宅」、「好美」、「犧牲不少人的命而蓋的大樓」。

另外，有網友關心原先受災戶是否有搬回去，有知情網友透露，「原住戶有優惠，有幾戶確定搬回去了」、「只有31戶搬回來」、「有些原受災戶會搬回去」。