金門又傳出7旬老翁讓詐騙集團耍得團團轉，欲匯款美金1萬元給來路不明黃金期貨投資網站，警方和台銀人員苦口婆心即時勸阻，才保住辛苦存下來的老本。

陳姓老翁是退休公教人員，日前他到台銀金門分行，欲臨櫃匯款美金1萬元至境外帳戶，行員蔡鴻彥因未見過他匯款，且匯款金額較大，特別關懷提問，獲悉原來陳翁在網路遇到1名陌生人，對方唆使他匯款投資賺錢，還教他萬一行員詢問匯款目的，就說要支付貨款。

蔡姓行員直覺陳翁碰到詐騙集團，立即通報金湖分局金湖派出所員警到場了解。陳翁也進一步告訴警方，他是經由網路搜尋投資管道，透過line與恆泰金匯客服人員聯繫，客服人員表示要先提供身分證件認證，並匯款1萬美金至指定帳戶，即可登入指定網站投資黃金期貨，投資報酬率很高。

警方研判這是近期盛行的網路「假投資、真詐騙」案件慣用伎倆，一再說明詐騙集團在受害人上鉤後，起初真的會有一些「賺頭」，但等到受害人加大投資金額後，隨即關閉網站再也聯絡不上，辛苦錢就白白送給詐騙集團，陳翁才打消匯款念頭。金湖分局長林炎巨特別赴台銀金門分行，頒發感謝狀給協助攔阻詐騙的行員蔡鴻彥。

警方指出，詐騙集團常透過臉書、LINE或交友軟體亂槍打鳥，慫恿受害人投資交易平台，標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」，初期可能讓被害人嘗到甜頭，待被害人加碼投資便斷絕聯繫，提醒民眾勿輕信來路不明投資管道，若獲獲利明顯不合理，即可能是詐騙陷阱，千萬要提高警覺。