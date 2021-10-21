移民署苗栗縣服務站與專勤隊為強化新住民服務，21日邀集多個單位舉行新住民關懷網絡會議，特別針對「新式外來人口統一證號」、新住民領取振興五倍券資格以及防制人口販運及非洲豬瘟防疫宣導等議題說明，提供各單位協處相關業務時的參考。

移民署苗栗縣服務站與專勤隊為強化新住民關懷服務，21日舉辦「新住民關懷網絡會議」，邀集地方政府相關局處、勞動部駐苗栗單位與NGO移民團體等23個單位代表，對於新住民議題進行溝通交流。

會中特別針對今年1月2日開始施行的「新式外來人口統一證號」、新住民領取振興五倍券資格，以及防制人口販運及非洲豬瘟防疫等議題進行說明及宣導。

有關於外來人口新式統一證號的申請方法有兩種，居留及永久居留申請案核可後，移民署便會提供1組外來人口統一證號（居留證號）；停留者入境後，若有開戶或報稅需求，也可主動向移民署申請1組外來口統一證號。新式統一證號換發期間為2021年1月2日至2030年12月31日止，2031年1月1日舊式統號將全面停用。換發新式證號後，使用舊證號辦的健保卡及未屆期的駕照仍可繼續使用，新舊統一證號都可以進行報稅；但在更換新式證號後，郵局帳戶資料、勞保資料、保險資料及自然人憑證則要主動進行變更。

此外，近期振興五倍券開始發放，持有效居留的外籍配偶、大陸配偶、港澳配偶及永久居留證的外國人、國人在海外出生具有我國國籍或國人與新住民所生的子女，且已經領有有效之「台灣地區居留證」者，以及駐台外交機構人員及其眷屬，皆可領取。為使新住民更了解振興五倍券相關資訊，移民署特別製作多國語言懶人包、Q＆A及圖卡（中、英、越、印、泰、柬及緬甸語），可至移民署官網振興專區下載，一同振興臺灣經濟。

苗栗縣服務站站主任張金順表示，苗栗縣轄內外籍人口數約4萬多人，新住民面臨的生活問題多元，希望聯合轄內相關單位定期進行溝通交流，提升新住民服務品質。