人民幣匯價21日維持小幅震盪，人民幣兌美元在岸價21日官方收報在6.3988元，較上一日收盤價6.3936元下跌52個基點，跌幅0.08％。21日交投依舊火熱，成交量持續放大到453.91億美元。

截至16點43分，離岸人民幣報6.3938元，上揚14個基點，漲幅0.02％。

人民幣兌美元中間價21日報6.3890元，較上日升179個基點，單日漲幅0.28％。