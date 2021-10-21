在岸人民幣收跌52個基點 17:002021/10/21 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣匯價21日維持小幅震盪，人民幣兌美元在岸價21日官方收報在6.3988元，較上一日收盤價6.3936元下跌52個基點，跌幅0.08％。21日交投依舊火熱，成交量持續放大到453.91億美元。 截至16點43分，離岸人民幣報6.3938元，上揚14個基點，漲幅0.02％。 人民幣兌美元中間價21日報6.3890元，較上日升179個基點，單日漲幅0.28％。 陸證監會出手 動力煤主力合約跌停 人行連兩日千億元逆回購 Shibor隔拆跌42.1基點 #上揚 #基點 #漲幅 #在岸人民幣 #收跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 權證星光大道－健策 Q4營收維持高檔 04:102021/10/21 證券．權證 新北社區營造成果展起跑 線上、在地體驗並行 10:252021/10/21 生活 馬雲現身歐洲 阿里系股舞 04:102021/10/21 全球財經 房價漲到「水淹金山寺！」 台北市、桃園、基隆、新竹4區房價刷新史上新高 11:302021/10/21 財經 人民幣勁揚179個基點 續創逾四個月新高 11:392021/10/21 財經 油銀銅大漲 在台股交易、相關連動ETF齊揚 12:492021/10/21 財經 A股早盤小幅震盪 滬深兩市漲跌互見 12:092021/10/21 財經 需求轉淡 電視面板價續跌 04:102021/10/21 產業．科技 台股攻萬七 主流在電子 04:102021/10/21 財經要聞 又有首富栽了 他曾是亞洲鋁王 現面臨465年刑期 10:032021/10/21 兩岸 《國際產業》特斯拉營收、獲利創新高 警告利潤承壓 09:452021/10/21 財經 財經熱門新聞 房價漲到「水淹金山寺！」 台北市、桃園、基隆、新竹4區房價刷新史上新高 - 財經 - 工商 維冠原址重建 全新大樓曝光 網看傻：直接變豪宅 - 財經 買方驗屋「嫌車位太小」拒繳款 他慌了！內行教1招：暴賺一筆繼續賣 - 財經 馬雲「出關」洩露暗號？謝金河爆2大事恐壓不住 - 財經 花旗快賣掉了 4呼聲高買家曝 喊價衝1100億 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。