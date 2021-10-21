台中16歲少女「青青」最近常感覺耳朵悶悶的，且有時會聽到自己說話的回音，到醫院檢查聽力卻沒異常，經追查，發現她因裝了牙齒矯正器導致體重瘦了4公斤，研判應是短時間體重減少，導致負責耳咽管關閉的脂肪墊流失、耳中壓力不平衡，才引發「耳咽管開放症」。

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部長田輝勣指出，高一女學生「青青」到醫院就診時，自述在上課的時候聽老師講課聽不清楚，且感覺耳朵內有空氣流動的聲音。她並提到，自從裝上牙齒矯正器後，就發現聽力退步情況更明顯。

醫師追問她生活上的改變，發現「青青」裝了矯正器後因影響咀嚼，每天吃的東西數量減少，也使得體重驟降了4公斤，因聽力檢查確認沒有問題，推測應該是突然瘦身引發的「耳咽管開放症」，只要體重恢復，症狀就應該可以改善。

田輝勣進一步表示，連接中耳腔到鼻咽部的「耳咽管」長約3.5公分，主要功能是調節耳膜內壓力，在靜止狀態下是關閉的，但若人體需要調節耳壓，就會透過吞嚥或打呵欠的方式打開耳咽管；通常，懷孕、甲狀腺亢進、過度減肥或其他原因使得體重下降太快，就可能影響耳咽管關閉，進而產生耳咽管開放症。

田輝勣說，耳咽管開放症會導致耳鳴聲、聽力變差或頭暈等症狀，以青青的情況來說，除可透過增加體重的方式恢復，也可選擇平躺、彎腰或低頭等方式解除症狀；此類患者也能多喝水、保持鼻腔黏膜濕潤，可減少耳咽管漏氣。