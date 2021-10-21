台中立委陳柏惟罷免案將在後天(23日)舉行投票，藍綠都在倒數2天階段做最後衝刺。有「最美發言人」之稱的國民黨發言人李明璇20日發文直呼，當天是高雄城中城大火46位罹難者的頭七，高雄綠委許智傑卻發文公佈「高雄民代為城中城、及陳柏惟祈福記者會」，雖爆出爭議後緊急取消。但李明璇直呼，民進黨為了保陳柏惟，竟然做出如此泯滅人性的行為，真是不可置信。

李明璇20日深夜發文表示，高雄城中城大火事發一週了，卻還沒看到陳其邁市長負起政治責任，也沒有任何一位政務官為此下台負責。但是最讓人沒辦法接受的是，昨天傍晚高雄民進黨立委許智傑發文公佈隔天要舉辦，「高雄民代為城中城、及陳柏惟祈福記者會」。內容還大大方方寫著：「希望陳柏惟可以順利度過週末的罷免案」。

相關舉動讓李明璇直呼，有沒有搞錯？連對罹難者基本的尊重都沒有。民進黨政治人物怎麼對得起城中城的居民，怎麼對得起46條寶貴的人命，怎對得起那些支持民進黨的高雄人？

話鋒一轉，談及蔡英文主席昨天直接在民進黨中常會下令「全黨保3Q」，並喊話「不要讓認真的人孤單」。李明璇質疑，難道民進黨就忍心讓無辜受難和罹難的高雄人孤單嗎？沒想到民進黨執政的高雄市政府，不僅怠忽職守、治理失能，整個民進黨根本都無心為罹難者祈福。

2020台中第二選區立委選舉得票數。(製圖/陳友齡)

她質疑，陳柏惟苦行第一天就跛腳，第四天就跪下去，體力還比她這個孕婦還差？她痛批，陳柏惟與綠營一樣，盡都是表裡不一、只會演戲做作的政客。

一個黃捷站不起來，一個陳柏惟直接跪下去，兩個人罷免前都是非常囂張跋扈的，罷免後肯定只會更傲慢。

最後，李明璇也呼籲總統兼民進黨主席蔡英文，請親自管一下自家人，至少恪守做人的道義，不要為了政權喪失了人性。現在全國人民都在看，本週五還是城中城罹難者的公祭，是舉國哀慟之時，他們是我們的同胞，不是民進黨無能執政下的犧牲者。再有任何人ㄧ心為了挺陳柏惟。「我相信台中第二選區的海線居民，會在10/23這天給你們重重的打擊教訓」。