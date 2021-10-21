東卯山黑熊第2次受困救傷，經過特生中心9個月照養，已逐漸康復。（林務局提供／林良齊台北傳真）

東卯山黑熊第2次受困救傷，經過特生中心9個月照養，已逐漸康復，農委會林務局於近日召開專家學者會議，認為黑熊狀況良好，但為避免再發生人熊衝突或滋擾事件，應盤點遠離部落的山林區域，在兼顧人、熊安全的前提下，朝野放方向準備，努力讓黑熊得以返回山林。

東卯山黑熊因原頸圈編號為M16711而被暱稱為711，去年中秋節誤中農民防山豬用套索陷阱，於同年12月初傷癒野放至牠的原棲息地「雪山坑溪野生動物重要棲息環境」；711仍在12月下旬，滋擾4處果園，甚至進入農舍，翻找冰箱、櫥櫃，食用農民儲備食物及狗糧，也入侵雞舍吃雞和雞飼料，引發居民擔憂人身安全，驅離行動強度一再提升，1月23日卻發現711再度受困於一處竹林內的陷阱，立即展開救援，並移至特生中心低海拔試驗站照養。

林務局表示，711可能是我國首例與人類聚落產生「人熊高度接觸」的台灣黑熊，為維持711對人類的警戒，於特有生物研究保育中心低海拔試驗站照養期間，團隊人員均避免過多接觸，並密切觀察711與外界互動的反應，詳實記錄，也避免給予狗糧、熊料等可能加強牠與人為環境連結的食物，以自然野果搭配蔬菜為主。

林務局邀請多位專家學者及相關單位針對711生理健康狀態、野外存活能力、在圈養環境及野外與人互動關係等項目逐一討論後，一致認為711復原良好，已恢復野外生存必須攀爬、移動等技能，且對人類的反應仍屬警戒；但野放的首要顧慮在於如何避免牠再次造訪農舍或農地，造成滋擾，以顧及居民及熊隻安全。因此會中達成共識，朝野放方向準備，林務局將盤點適合黑熊棲息的地點，評估該地食物資源豐度、與聚落距離、獵捕行為、後續監測可及性、後續驅趕、捕捉配套措施，及當地居民對黑熊野放的接受程度等，並會同專家學者再評估，確有合適地點，即會執行野放。

林務局強調，山村居民的安全及態度是熊隻野放非常重要的考量因素，該局將會在現有適合黑熊棲息的區域內盤點與部落距離遠、人為干擾低的地點，亦將訪調周遭居民，加強宣導遇熊安全措施，野放前會幫711繫上新的衛星發報器追蹤其活動路線，並利用最新的「電子圍籬」技術，設定未來若熊再度靠近社區或果園時的即時通報，以利掌握其行蹤。林管處也將預先規劃配套措施，先行研擬後續驅趕、捕捉的方式，視情況立即應變，降低人熊衝突發生的可能性。