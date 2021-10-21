大陸外交部發言人汪文斌今天（21日）主持例行記者會。有記者提問，美國駐中大使提名人伯恩斯20日在美國國會參議院外委會任職聽證會上呼籲美國繼續信守「一個中國」政策，但他同時呼籲美國繼續深化對台灣安保的支持，並且批評中國的西藏和新疆政策，請問中方對此有何評論？

汪文斌表示，伯恩斯先生的有關言論充滿冷戰零和思維，也與事實嚴重不符，中方對此堅決反對。中國堅持走和平發展道路，永遠是世界和平的建設者，全球發展的貢獻者，國際秩序的維護者，公共產品的提供者。我們反對以競爭定義中美關係，中美即便在經貿等務實領域競爭，也應該是你追我趕，共同提高的良性競爭。台灣、新疆、西藏、香港的事務純屬中國內政，不容任何外國勢力干涉。所謂新疆「種族滅絕」是少數西方反華學者和美國政客炮製出來的世紀謊言，其真實目的是打壓和遏制中國發展。

汪文斌強調，「一個中國」原則是中美關係的政治基礎，台灣是中國領土不可分割的一部分，美方在「817公報」中就停止對台售武向中方作出過明確的承諾，應該言而有信。疫情發生以來，中方始終本著公開、透明、負責任的態度，向世界衛生組織和國際社會分享疫情的信息。病毒溯源是科學問題，少數美國政客執迷於政治溯源，抹黑污名化中國的險惡用心路人皆知。

汪文斌說，奉勸伯恩斯先生，認清世界的發展大勢和國際社會的民心所向，客觀瞭解中國的實際情況，理性看待中國的發展和中美關係，不要低估中國人民捍衛自身權利的堅強決心和堅定意志，多說建設性的話，多做建設性的事，為促進中美關係和兩國人民友誼發揮建設性的作用。