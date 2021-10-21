新冠肺炎疫苗持續施打，各地將於22日起啟動第12期疫苗接種，其中高市府衛生局租用「林皇宮」婚宴餐廳作為接種站，成為此次疫苗接種的新亮點，高市府衛生局表示，由於此輪預約接種的人數眾較多，因此，向場地廣闊又鄰近捷運站附近的林皇宮餐廳租借場地，希望提供民眾舒適的疫苗接種場域。

高市府衛生局表示，高雄第12期疫苗符合接種資格的人數眾多，單單第一階段就高達35.6萬人，因此決定加開接種站，考量林皇宮餐廳鄰近凹子底捷運站，且餐廳會場面積大，適合作為疫苗接種場地，因此，協調高醫團隊與林皇宮餐廳宴會廳作為疫苗接種場所。

高市府衛生局指出，規畫林皇宮餐廳作為第12期第一階段接種站的日程共有3天，分別是10月25日至27日，目前每日預約前往林皇宮餐廳施打疫苗的人數均約3000多人，預計共會提供1萬人進行預約接種，為了便利上班族施打疫苗，27日提供夜間接種服務，共有1146人預約。

高市府衛生局說明，目前第12期第二階段民眾仍然持續預約中，預計林皇宮餐廳將會在第12期第二階段提供5天作為疫苗接種地點，預計提供民眾約1.9萬劑疫苗在林皇宮餐廳接種，林皇宮接種站的相關施打動線已作分流，用畢會完全清消。