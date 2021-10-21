秋日葡萄樹下盛宴季節限定，顯得相當浪漫。（陳淑娥攝）

台中市農業局為推廣台中農村社區，將休閒農業資源和在地產業串連，推出5條農村遊程-竹仔坑品竹風情、三崁金黃稻浪、新社純葡田園、霧峰漫步農莊和松鶴泰雅勇士等主題供民眾走訪，遊客走進農場、果園、在地社區，吃得安心又玩得開心。

新社新峰農場採果之旅，遊客彷彿置身在歐洲鄉下葡萄莊園般夢幻。（陳淑娥攝）

白冷圳紀念公園被文建會選錄為台灣歷史建築百景之一。（陳淑娥攝）

台中市農業局與喜鴻假期推廣台中農村社區，將休閒農業資源和在地產業串連推出5條農村遊程供民眾走訪，遊客實際來趟產銷履歷食農體驗之旅，進行在地新鮮食材直送餐桌的小旅行。

白冷圳紀念公園被文建會選錄為台灣歷史建築百景之一，擁有日治時期以虹吸原理所興建用於灌溉的水圳。（陳淑娥攝）

新社七分窯為陶藝創作與推廣的據點，適合全家親子陶藝DIY活動。（陳淑娥攝）

5條路線之一的新社七分窯為陶藝創作與推廣的據點，園區有大量現成的陶藝作品可以參觀，充滿自然手做感的氛圍，適合全家親子陶藝DIY活動，老師以細心細膩的態度指導，捏陶、拉坯、陶刻一次滿足玩陶體驗。

新社在地的菇神餐廳，也是不錯的用餐選擇。（陳淑娥攝）

新社「中95-1線」公路旁的白冷圳紀念公園被文建會（今文化部）選錄為台灣歷史建築百景之一，擁有日治時期以虹吸原理所興建用於灌溉的水圳，狀觀的水圳虹吸管提供新社、東勢、石岡等地區民生用水，成為遊客朝聖地標之一。

此外，前往新社新峰農場採果，彷彿置身在歐洲鄉下葡萄莊園般夢幻，每年9~12月秋日葡萄樹下盛宴季節限定，農場無限提供自家釀葡萄雞尾酒、純葡萄汁，讓遊客除了體驗釀葡萄酒趣味，再秋意天氣涼爽下，拿著酒杯在葡萄園樹下享用飲品、拍美照最是舒適了，現場也提供自採葡萄體驗，遊客可趁盛產期帶葡萄回家細細品嘗。

喜鴻假期表示，民眾可打鐵趁熱參加台中農村好好玩2.0-逗陣 Play行程時，依據店家加碼使用政府農遊券、地方創生券，達到活絡地方經濟。

疫情期間配合防疫措施，遊覽車接駁部分皆採「梅花座」，出發前進行全車消毒、實施實名制、配戴口罩、酒精消毒、量測體溫作業，為降低飛沫傳播風險，出團皆採個人套餐方案，民眾出遊玩得安心又開心。