連續多年獲得國家文化藝術基金會遴選為「Taiwan Top台灣傑出表演藝術團隊」的稻草人現代舞蹈團，給合古微琉樂音樂家林靖偉，創作全新的《棧．顫》舞作，將於10月30日首度在南投縣文化局演藝廳公演。

文化局祕書王旻世指出，稻草人現代舞團今年獲得文化部「媒合演藝團隊進駐演藝場所合作計畫」補助，到南投展開舞蹈、音樂工作坊及編舞創作演出的駐館計畫，推出的《棧．顫》舞作，由專業舞者李佩珊、何佳禹、倪儷芬、孟凱倫，以泰雅、排灣及台語，展演編舞家羅文瑾為南投書寫的詩句。

稻草人舞團藝術總監羅文瑾說，《棧．顫》呈現來自不同城市、世代及背景的人，經歷的人生歷練，而以南投為生命之旅匯集處，結合林靖偉現場吹奏的西方古樂、光雕藝術家徐志銘和燈光設計蔡馨瑩創作的舞台光影魅力；將彼此在因緣際會中，相互交流所震「顫」出生活體驗的回憶與想像，透過語言、文字、手勢、歌曲、肢體、樂器、影像等不同表達語彙，呈現出各種樣貌與狀態。

羅文瑾說，「棧」是停留也是前進、「顫」是震盪也是心跳，在困境中暫時停留，也在困境中繼續前進；在苦難時被迫震盪，也在苦難中持續心跳。這齣在新冠肺炎疫情期間新編的舞作，真實反映人類共同面臨的困境，但仍秉持向前行的勇氣與決心，並且讓心臟積極跳動、生命活躍，創造更多美好的記憶和力量。

《棧．顫》舞作，10月30日下午2點半、晚上7點半演出2場次，購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活及各大超商機台，或電洽稻草人舞團（06）2253218。